Développement d’un nouveau quartier résidentiel à Saint-Antonin

Un nouveau quartier résidentiel voit tranquillement le jour à Saint-Antonin. Situé dans le rang 5, plus précisément dans le chemin de la Rivière-du-Loup, le quartier présente 11 terrains où il est possible d’y construire des maisons ou des chalets quatre saisons.

«On a 10 terrains, plus un terrain avec un chalet déjà. Mais ça, on a une offre d’achat dessus. Sur 11 terrains, on en a 3 de vendus [en date du 9 juin]», a expliqué Stéphane Bilodeau, promoteur du projet.

Alors que le développement des rues est terminé depuis le 8 juin, l’asphaltage du Chemin de la Rivière du Loup se fera l'année prochaine. D’ailleurs, le chemin a été développé par l’entreprise d’excavation Construction BML de Rivière-du-Loup. «Je vais laisser une période de «gèle/dégèle» pour que le matériel se place», a ajouté M. Bilodeau. Quant au rang 5, parallèle à la rivière du Loup, il sera complètement asphalté dans les prochaines semaines.

Ce projet de quartier résidentiel qui représente «plusieurs centaines de milliers de dollars» en investissement selon les deux partenaires, a été réfléchi il y a un peu plus d’un an. M. Bilodeau est tombé en amour avec ce petit coin tranquille et boisé, où il y possède déjà un chalet, tout près. Zoné villégiature, le chemin de la Rivière-du-Loup est idéal pour les gens qui souhaitent construire un chalet, le louer sur Airbnb et/ou même l’habiter la moitié du temps. «C’est en plein bois, avec un accès à la rivière du Loup», a mentionné M. Bilodeau. «Il va y avoir les services de la Ville, internet haute vitesse», a précisé sa partenaire d’affaires, Catherine Le Houillier.

Il s’agit d’une première pour les deux partenaires. «Question subdivision de terrains, développement, c’est vraiment notre première expérience», a révélé M. Bilodeau. «On avait 60 appartements à Rivière-du-Loup, puis on en a vendu quelques-uns pour avoir de la liquidité afin de faire ce projet-là.» «On va avoir appris beaucoup de cette expérience-là», a ajouté Mme Le Houillier.

M. Bilodeau et Mme Le Houillier sont ouverts à l’idée de développer d’autres quartiers résidentiels du même genre dans les alentours de Rivière-du-Loup, soit dans Saint-Antonin, Cacouna, etc. Alors que 8 terrains sont toujours disponibles, les demandes et les visites se font fréquentes, d'après les deux partenaires. Les personnes intéressées peuvent contacter Gestion Bilodeau Le Houillier ou Jonathan Pelletier de chez GLMC, afin d’obtenir tous les détails sur les terrains disponibles à la vente.