Le Centre des Dirigeants d’Entreprises remet ses coups de coeur

Le 9 juin dernier, c’était le retour du fameux souper gastronomique du Centre des Dirigeants d’Entreprises de la région de Rivière-du-Loup à l’Hôtel Lévesque.

Les 80 convives ont eu droit à un menu gastronomique très élaboré concocté par la Chef Léticia Bossé et son équipe qui ont osé proposer différentes saveurs lors de six services plus savoureux les uns que les autres avec comme point culminant du kangourou comme plat principal.

Le CDE a profité de cet évènement pour remettre ses prix Coup de coeur 2021-2022. Les membres avaient été invités à voter pour leurs coups de cœur dans deux catégories et le conseil d’administration choisissait son prix coup de coeur du CDE.

Voici donc les 3 coups de cœur 2021-2022 qui ont reçu leur prix des mains de David Falardeau, président du Centre des Dirigeants d’Entreprises de la région de Rivière-du-Loup :

CATÉGORIE 25 EMPLOYÉS ET MOINS :

Vanessa Element, Element RH

CATÉGORIE 26 EMPLOYÉS ET PLUS :

Samuel Joncas, Transport RDL

COUP DE COEUR DU CDE.

Benoit Belzile, Les Bâtisseurs

La saison d’activité s’est terminée avec cette soirée. Le Centre des Dirigeants d’Entreprises de la région de Rivière-du-Loup vous souhaite un bel été et vous invite à consulter les Balados de la dernière année au https://youtube.com/channel/UChd2YSK2IpEqb1C3SsNQX_Q