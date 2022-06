Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata lance son nouveau projet pilote NEEF

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata lance son tout nouveau projet pilote NEEF visant à rejoindre les jeunes ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation. En mettant en place des stratégies innovantes pour rejoindre les jeunes, ce projet pilote de découverte de soi permettra aux participants de mieux comprendre qui ils sont.

L’objectif est de donner des occasions aux jeunes de se trouver une passion ou un projet de vie qui les stimulent. C’est par des activités d’expérimentation, des ateliers, des conférences et par des événements que les jeunes pourront se fixer de nouveaux buts personnels. À la fin du projet pilote, les jeunes pourront décider de faire une réinsertion scolaire ou professionnelle. Ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier de 115 400 $ du gouvernement du Québec.

«Je salue l’initiative que le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a mise en place. Sa connaissance des jeunes vivant dans la région et de leurs besoins fait qu’il est le mieux placé pour les accompagner vers l’emploi. C’est en soutenant de tels projets que notre gouvernement favorise le développement du plein potentiel des jeunes», affirme Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«La caractéristique avec cette clientèle c’est que chacun des jeunes se trouve dans une situation particulière et unique. Nous allons donc nous assurer d’offrir des parcours personnalisés afin de miser sur la réussite personnelle de chaque individu selon son intérêt et son besoin» mentionne Julie Beaulieu, la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata.

NEEF

Le projet de 40 semaines sera divisé en 3 volets. Le premier volet consiste à organiser des activités innovantes pour établir le contact avec les jeunes 16-35 ans en situation de NEEF. Le deuxième volet permettra aux jeunes recrutés de se découvrir eux-mêmes, en participant à différentes activités personnalisées pour chacun d’eux. Le troisième et dernier volet est destiné à la concertation du milieu. C’est grâce à des partenaires comme COSMOSS, Service Accès Emploi, Univers Emploi, la Direction de la Protection de la Jeunesse ainsi que le Centre de Services Scolaire du Fleuve-et-des-Lacs que le projet pourra avoir un réel impact dans la communauté.

«Il était primordial pour nous de déployer ce projet en partenariat avec le milieu. Cette collaboration assurera une diversité de possibilités pour les jeunes en situation de NEEF», poursuit madame Beaulieu.

CJE TÉMISCOUATA

Le CJE s’est donné comme mission d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelles. Il accompagne les jeunes dans leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études et en les sensibilisant à l’entrepreneuriat. Les services et activités du Carrefour visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes. Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata sensibilise la collectivité aux problèmes des jeunes reliés à l’emploi et suscite l’implication des jeunes dans le milieu.