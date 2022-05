Magasin COOP Trois-Pistoles : les membres approuvent le projet de fusion des coopératives

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 mai à Trois-Pistoles, les membres de la Coopérative Magasin Co-op Trois-Pistoles ont approuvé le projet de fusion Alimentation Coop Rimouski présenté par leur conseil d’administration.

L’objectif consistait à se rassembler les deux établissements dans une seule coopérative pour répondre aux besoins grandissants sur le territoire et d’assurer pour les années à venir les services et les emplois à Trois-Pistoles.



La précarité de Magasin COOP Trois-Pistoles était préoccupante et la fusion avec Alimentation Coop Rimouski lui permet de poursuivre ses activités sans diminutions de services ni perte d’emplois.



«L’important pour nous était de trouver une solution innovante qui nous permettait de maintenir tous les emplois en place et d’assurer la pérennité de la coopérative à Trois-Pistoles», affirme Serge Bélanger, président du conseil d’administration de la Coopérative Magasin COOP Trois-Pistoles.



Dans un contexte de besoins grandissants, l’objectif est de se positionner plus fortement en construisant une grande coopérative, forte et unifiée, et de se donner les moyens de continuer à mieux poursuivre notre mission de coopération.



«Cette unification permet de renforcer la présence coopérative dans l’est du Québec», ajoute Jean-Roch Michaud, président du conseil d’administration de Alimentation Coop Rimouski.



Cette entente n’aurait pu se concrétiser sans la stabilisation des opérations de Trois-Pistoles des deux dernières années et sans la force dégagée par la nouvelle coopérative. Depuis le début, la démarche bénéficie de l’accompagnement, des conseils et de l’aval de Sobeys.



«Cette fusion entre les coopératives de Trois-Pistoles et de Rimouski marque un jalon important pour le secteur alimentaire au Québec. Cela illustre parfaitement notre volonté d’innover pour maintenir une offre répondant aux besoins et aux attentes des clients tout en pérennisant les services des deux organisations. En tant que partenaire de longue date des coopératives en alimentation au Québec, Sobeys est très fière de prendre part à cette étape importante et d’apporter son soutien financier permettant ainsi la poursuite des activités de la coopérative de Trois-Pistoles par l'entremise d'une entente commerciale à long terme», explique Lina Fraser, Directrice, Développement commercial, Sobeys.



Michel Ferland, directeur général du Réseau ICI COOP ajoute pour sa part : «ICI COOP soutient les projets de fusion coopérative afin de consolider les activités et rendre les entreprises plus fortes et pérennes. Maintenir et développer des services aux membres, donc aux communautés, c’est essentiel. L’union de ces deux coopératives assurera la pérennité d’un service alimentaire d’exception pour les citoyens de Trois-Pistoles, nous ne pouvons que nous en réjouir.»



La fusion serait effective à partir du 6 juin 2022 et le projet prévoit que le siège social de la coopérative sera à Rimouski.