Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent sont maintenant dévoilés

Hier avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent, qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la région peut être fière de son esprit d’entreprendre.

La présidente d’honneur régionale de ce 24e Défi OSEntreprendre, Camille Therrien Tremblay, directrice générale et fondatrice de CAMM Constructions d’Abris et de Micro-Maisons, s’est dit très inspirée par le dynamisme des lauréats. Mme Therrien Tremblay n’a pas manqué de souligner la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon elle, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région.

Lors de ce gala, 20 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant plus de 29 000 $ ont été décernées à ces élèves, ces étudiants et ces nouveaux entrepreneurs.

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

• Un brin d'amour pour notre cour, École du Jall (Immeuble Clair-Martin), CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

• Mission bonheur, École des Jolis-Vents, CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

• Le fantastique fertilisant, École du Mont-Saint-Louis-Saint-Rosaire, CSS des Phares

Catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

• Le gardien de l'école, École de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque, CSS des Phares

Catégorie Secondaire 2er cycle (3e et 4e et 5e années)

• Jeune coop-incubateur Mistr'Art, École du Mistral, CSS des Phares

Catégorie Secondaire 2er cycle (3e et 4e et 5e années)

• Flip tes fripes, École secondaire du Transcontinental, CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

• Jeune Coop - Accès au réconfort, École du Mistral, CSS des Phares

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

• La création 3D au profit des élèves, Centre d'éducation des adultes de la Vallée, CSS des Monts-et-Marées

Catégorie Collégial collectif

• Le projet Chantecler, Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière

Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

• Patapom inc., MRC de Rivière-du-Loup

Catégorie Économie sociale

• Les Jardins du Clocher, MRC de Kamouraska

Catégorie Exploitation, transformation et production • Valérie C. Design, MRC de la Matapédia

Catégorie Services aux individus

• ZÈLE CAFÉ, MRC de Témiscouata

• Pizzeria des Battures, MRC de Rivière-du-Loup

Catégorie Services aux entreprises

• Cadence, MRC de Rivière-du-Loup

Catégorie Innovation technologique et technique • HypeBite inc., MRC de Kamouraska

Prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise

• Ferme-Atelier Silva Herbo, MRC de la Mitis

Prix Honneur jeune entrepreneur

• Patapom inc., MRC de Rivière-du-Loup

Prix Coup de cœur Flexipreneur

• OZAB Café, MRC de Kamouraska

Volet Réussite inc.

• Le Labo - Solutions Brassicoles, MRC de Kamouraska

Volet Faire affaire ensemble

• Fromagerie du Littoral, MRC de la Matanie