Le Groupe Restos Bégin poursuit son expansion à Rivière-du-Loup 

Déjà propriétaire de franchises Subway et Sushi Shop à Rivière-du-Loup, le Groupe Restos Bégin accentue sa présence en territoire louperivois en faisant l’acquisition des restaurants Subway des boulevards Armand-Thériault et Cartier. La transaction a été confirmée ce mercredi 27 avril.

Le Groupe Restos Bégin compte maintenant sur quatre restaurants et plus d’une centaine d’employés à Rivière-du-Loup. L’entreprise de la région de Québec est présente dans le milieu depuis plusieurs années et apprécie beaucoup son dynamisme.

«C’est une belle ville que nous connaissons bien et on y voit beaucoup de potentiel», partage le propriétaire François Bégin. «On y retrouve beaucoup de services. C’est dynamique, énergique, intense… Pour nous, ça fait beaucoup de sens de continuer notre développement dans la région.»

Il y a plusieurs années que le Groupe Resto Bégin avait les franchises Subway des boulevards Armand-Thériault et Cartier dans sa mire. En pleine croissance, le groupe a saisi une opportunité d’affaires afin de poursuivre son expansion et d’ajouter ces restaurants au Subway de la rue Témiscouata et Sushi Shop du boulevard Armand-Thériault.

François Bégin ne cache pas avoir de l’ambition pour ses nouvelles franchises louperivoises. Il compte d’ailleurs procéder à davantage d’embauches dans les prochaines semaines, alors qu’une importante campagne de recrutement est en cours. Il ne ferme pas non plus la porte à un rafraichissement du design des restaurants afin qu’ils suivent la nouvelle image de marque de Subway.

L’entrepreneur est aussi catégorique sur sa volonté de s’impliquer dans le milieu louperivois. «Je veux être présent et créer de beaux partenariats. Je veux m’impliquer dans le sport, la culture et le communautaire. C’est très important pour moi», assure-t-il.

Avec une présence accrue dans la Capitale-Nationale, ainsi que des franchises dans les régions de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pascal, le Groupe Restos Bégin se sent à la maison à Rivière-du-Loup. La ville, qui joue aussi le rôle de carrefour vers le Nouveau-Brunswick et l’Est-du-Québec, est aussi un point fort pour l’entreprise, confirme M. Bégin.

Le Groupe Restos Bégin est un acteur important du milieu de la restauration rapide au Québec. L’entreprise, qui a ouvert son premier restaurant en 1994, gère aujourd’hui une cinquantaine de franchises Subway et Sushi Shop, ainsi que plus de 750 employés.