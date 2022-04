Vingt-trois employés de l’expédition de duBreton en grève pour une durée illimitée

Malgré plusieurs semaines de négociation et des offres équivalentes à celles faites aux employés de production, les 23 travailleurs du syndicat CSN des employés de l’expédition de l’usine Viandes du Breton, ont décidé de sortir en grève illimitée, mercredi le 27 avril.

«Nous désirons maintenir l’équité entre les groupes d’employés et nous croyons que cette offre est juste et compétitive par rapport au marché actuel. Ils ont reçu la même proposition que celle faite aux 350 employés de production, qui avait été adoptée à 94,9 %», a mentionné par voie de communiqué Jean-Philippe Jacques, vice-président Opérations chez duBreton. «Bien entendu, nous demeurons ouverts à poursuivre les négociations. Entre-temps, les opérations régulières ne seront pas touchées et tous nos clients seront servis normalement.»

Rappelons que le 8 février dernier, le syndicat des travailleuses et travailleurs de duBreton, affilié à la CSN et l’employeur signaient la convention de quatre ans qui comprend une augmentation moyenne des salaires de près de 20 %, dès la première année, pour un total de 29,5 % sur quatre ans. Des mesures de rétention et de reconnaissance de l’ancienneté font également partie de la nouvelle entente avec un boni dès la première année, pouvant atteindre 2 000,00 $ /année et six semaines de vacances après 25 ans.