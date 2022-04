Les Immeubles G.L.M.C. mis en lumière au CDE

Le 21 avril, Le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup était accompagné des Immeubles G.L.M.C. lors de leur dernier diner-conférence à l’Hôtel Lévesque. Cinq membres de l’équipe de courtiers, dont Claude Boucher, Jean-Paul Boucher, Renaud Pelletier, Jonathan Pelletier et Alexandre Ouellet ont échangé sur la genèse de l’entreprise, puis sur les changements perçus dans le métier dans les dernières années.

La compagnie, qui célébrera ses cinquante ans en 2024, a été créée en 1974 après l’arrêt des activités des Immeubles K.R.T. en 1973. À ceux qui se demandaient ce que signifiaient les lettres G.L.M.C., Claude Boucher en a confirmé la provenance à la conférence.

Juste avant d’enregistrer l’entreprise, le courtier témoigne qu’il n’avait pas encore un nom fonctionnel. Il a alors pris les premières lettres des noms et prénoms de son beau-frère et de sa femme et les a tout simplement mélangés. L’histoire a déclenché une foule de rires dans la salle. Pendant le diner, les invités ont partagé qu’un de leur ancien courtier s’amusait à dire « Je l’ai ma cabane! » pour expliquer les lettres du nom.

Les courtiers ont expliqué que leur travail se mise sur le contact avec les gens. D’après eux, chez G.L.M.C, leur force est de mettre leur savoir-faire ensemble et d’ainsi travailler pour la communauté d’ici.

Ils ont notamment abordé leur modèle d’affaire sans bannière, les changements perçus avec l’avènement d’Internet ainsi que la flambée des ventes de maisons depuis la pandémie.

Pour en savoir davantage sur le métier de courtier, la baladodiffusion est disponible juste ici : https://www.youtube.com/watch?v=e82SIq32NRI&ab_channel=CDERivi%C3%A8re-du-Loup