Flordeco/Tapis Saucier aménagera aussi dans l’ancien Salon de quilles 600 

Récemment achetées par l’homme d’affaires Martin D’Astous, propriétaire de l’entreprise Décoration GL, les succursales Flordeco/Tapis Saucier de Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup déménageront au cours des prochains mois afin de joindre une grande salle de montre moderne qui sera aménagée dans les anciens locaux du Salon de quilles 600.

M. D’Astous a confirmé cette information le 21 avril, expliquant que l’acquisition des commerces de Flordeco/Tapis Saucier et leur regroupement avec Décoration GL au sein d'un grand espace commun leur permettra de poursuivre leur expansion.

Concrètement, une superficie de 11 000 pieds carrés sera consacrée à une nouvelle salle de montre au sein de l’ancien salon de quilles, alors que l’entrepôt sera d’environ 4 000 pieds carrés. Les nouveaux espaces permettront d’offrir davantage de produits et de services à la clientèle.

«C’est une belle acquisition pour nous et nous en sommes très heureux. Les gens de Rivière-du-Loup et de la région vont avoir un beau magasin qui va leur permettre de retrouver tout ce qu’ils cherchent sous le même toit», a souligné l’entrepreneur.

«Ce qu’on veut, c’est de s’imposer comme le leader dans notre domaine», a-t-il ajouté.

En 2011, Martin D’Astous avait relocalisé son magasin BeaulieuDécor de Rimouski dans un ancien immeuble Rona, après avoir fait son acquisition et sa rénovation. Cette décision avait permis au commerce de connaître beaucoup de succès et il espère vivre la même chose à Rivière-du-Loup.

«À Rimouski, on était sur un coin de rue sans stationnement. Maintenant, on a 30 000 pieds carrés de magasin et le chiffre d’affaires a quadruplé en quelques années. Je ne dis pas que c’est ce qui va arriver à Rivière-du-Loup, mais d’après moi, l’ouverture du nouveau magasin va être très positive pour tout le monde», a mentionné celui qui apprécie le dynamisme de Rivière-du-Loup.

Propriétaire de plusieurs magasins spécialisés dans la décoration et les couvre-planchers dans l'Est-du-Québec et de la Côte-Nord, Martin D’Astous souligne que l’acquisition du Salon de quilles 600 sera officielle le 1er juin prochain. Les travaux qui y seront menés, évalués à plus de 500 000 $, commenceront à l’automne pour se terminer dans les semaines suivantes.

L’homme d’affaires vise l’ouverture de son nouveau magasin du boulevard Cartier en décembre 2022. Pour ce qui est des locaux de Tapis Saucier Trois-Pistoles, ils seront mis en vente.