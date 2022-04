CLD des Basques : agir rapidement pour les entreprises

Faisant le bilan de son année 2021 en assemblée générale annuelle, le CLD des Basques a souligné que la gestion de crise due à la pandémie a été leur priorité numéro un en 2021. L’équipe du CLD a dû agir rapidement lors de l’arrivée du volet alerte maximale (AERAM).

L’équipe est entrée en contact avec les entreprises afin de leur faire bénéficier de l’aide de dernier recours dans le but de diminuer les risques de fermetures définitives. De même, le CLD a utilisé son programme maison de subvention afin d’aider encore plus les entreprises dans leurs diverses problématiques liées à la pandémie, pour un total de près de 150 000 $ en subventions. Néanmoins, malgré cette pandémie mondiale, plusieurs projets d’entreprises et de relève ont vu le jour; l’équipe a fait autant d’interventions régulières que dans une année normale, tant en démarrage, qu’en relève.

La mission des « Fonds locaux » est d’aider financièrement et techniquement les entreprises nouvelles et existantes afin de créer et de maintenir des emplois sur le territoire de la MRC les Basques. Au cours du dernier exercice, ces fonds ont accordé 11 prêts aux entreprises des Basques, pour une somme de 1 293 484 $. Ces projets ont généré des investissements totaux dans le milieu de 2 812 100 $ et la création ou le maintien de 96 emplois.

En 2021, le CLD a contribué, avec l’aide de son Fonds de développement des entreprises, dans 35 projets, pour un montant de 144 273 $ et des investissements générés de 4 268 608 $, ainsi que la création ou le maintien de 216 emplois.

L’équipe du CLD a accompagné une importante entreprise dans son établissement dans l’un des motels industriels de la MRC, dans l’acquisition de deux autres bâtiments industriels et a aidée de futurs locataires dans leurs projets. Aussi, il a soutenu une entreprise en fourniture de travaux en génie civil dans sa recherche d’espace pour s’installer au Bas-St-Laurent.

L’année 2021 a aussi vu l’arrivée du programme Réseau Accès Entreprise Québec AEQ. Grâce à la contribution financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le CLD a embauché trois ressources supplémentaires affectées à l’accompagnement des entrepreneurs. Une première ressource accompagne les entrepreneurs dans les problématiques de localisation, d’aménagement et de recherche de locaux, une seconde accompagne les entreprises dans ses fonctions de base (productivité, mentorat, gestion) et une troisième est spécialisée en matière de ressources humaines et accompagne les entreprises dans leurs problématiques de ressources humaines qui est devenue la problématique de l’heure pour nos entrepreneurs.

En tourisme, comme partout au Québec, la saison touristique 2021 a été exceptionnelle pour notre région. Le CLD souligne le travail extraordinaire des entreprises touristiques qui ont dû travailler avec la hausse d’achalandage, les effets de la pandémie et le criant manque de main-d’œuvre.

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2022

En 2022, le CLD continuera, entre autres, le développement du Parc industriel régional éclaté et de motels industriels; il soutiendra le développement du motel industriel agricole, la mise en œuvre du PDZA, le projet crème glacée, et les transferts d’entreprises agricoles. Il accompagnera les dossiers de vente en ligne et de présence en ligne, les entreprises en matière de ressources humaines, notamment par l’attractivité, l’immigration et il contribuera à la revitalisation des municipalités.

Vous pouvez consulter le rapport annuel sur le site internet du CLD des Basques au www.cld-basques.qc.ca.