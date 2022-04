La Bijouterie R. Savard se relocalise sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

La Bijouterie R. Savard, située depuis une quarantaine d’années au Centre commercial de Rivière-du-Loup, a annoncé le 12 avril une vente de fin de bail qui se déroulera jusqu’en juillet. Les activités de l’entreprise familiale seront relocalisées à la boutique du centre-ville sise au 488, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Puisque le bail se terminait en 2022, le propriétaire de la Bijouterie R. Savard, Jean-Pierre Savard, a saisi l’opportunité de regrouper les opérations au même endroit. «Ce n’est pas une question de pandémie ou que l’entreprise va mal. Je veux être près des gens et moins vivre à 100 milles à l’heure», indique-t-il.

M. Savard tient à souligner la bonne entente qu’il avait avec le Centre commercial de Rivière-du-Loup pendant une quarantaine d’années. Il souligne que le prix du bail n’est pas en lien avec cette décision. «Nous allons continuer d’offrir le même excellent service de réparation et nous n’avons pas l’intention de disparaître avec les années, au contraire. Nous allons garder l’entreprise plus familiale, mais nous sommes conscients que nous n’aurons peut-être plus la même clientèle», ajoute Jean-Pierre Savard.

Présente depuis 1885 dans le paysage louperivois, la Bijouterie R. Savard restera ouverte au centre-ville, confirme l’entrepreneur. «Nous n’avons pas l’intention de fermer, c’est sûr et certain», conclut Jean-Pierre Savard.