Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre de la MRC de Rivière-du-Loup sont dévoilés

Depuis maintenant plusieurs mois, les responsables locaux des organisations du CLD de la région de Rivière-du-Loup et de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, ont préparé le Grand Dévoilement Virtuel des lauréates et lauréats des volets «Création d’entreprise», «Faire affaire ensemble» et «Transmission d’entreprise» de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, qui fait rayonner des entrepreneurs.

La présidente d’honneur locale de ce 24e Défi OSEntreprendre, Gabrielle Huard, propriétaire de l’entreprise La Canopée Boréale, s’est dit très inspirée par le dynamisme des lauréats. Mme Huard, fière de ce qu’elle a pu vivre elle-même comme lauréate en 2017, mentionne que l’entrepreneuriat est une grande aventure et qu’il ne faut surtout pas hésiter. Le Défi OSEntreprendre, selon elle, est un bon coup de pouce aux entreprises de notre région.

Lors de l’évènement Grand Dévoilement Virtuel sur les réseaux sociaux, la lumière sera sur les 7 prix remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Dans le volet «Création d’entreprise», les premiers prix des catégories «Bioalimentaire» Patapom inc. de Saint-Cyprien, «Commerce» Premium Chasse et Pêche s.e.n.c. de Saint-Antonin, «Exploitation, transformation, production» Usinage Plourde de Saint-Antonin, «Services aux entreprises» Cadence de Rivière-du-Loup, «Services aux individus» Pizzéria des Battures de Notre-Dame-du-Portage.

FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Dans le volet «Faire affaire ensemble», le premier prix est décerné à Racines boulangerie fermière s.e.n.c. de L’Isle-Verte. Et pour le volet «Transmission d’entreprise», le premier prix est décerné à Verbois.

Des bourses totalisant 1 400 $ ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs, grâce à de généreux partenaires financiers de notre MRC de Rivière-du-Loup.

PARTENARIAT GAGNANT ET DÉFI OSENTREPRENDRE

Rappelons que le CLD de la région de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, sont les organismes responsables de la MRC les volets «Création d’entreprise», «Faire affaire ensemble» et «Transmission d’entreprise». Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, ils peuvent compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires.

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.