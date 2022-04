Défi OSEntreprendre : La MRC félicite les lauréats du Témiscouata

La MRC de Témiscouata félicite les lauréats locaux inscrits au volet création d’entreprise, du 24e Défi OSEntreprendre du Témiscouata. Ceux-ci représenteront notre région lors de la finale régionale.

Pour ce qui est du volet Création d’entreprise, les lauréats témiscouatains sont :

• Catégorie Bioalimentaire : La Microbrasserie de la Madawaska produira de la bière à Dégelis au Témiscouata. Le nom fait référence à la rivière Madawaska, qui coule devant la microbrasserie et qui prend source dans notre merveilleux lac Témiscouata.

• Catégorie Service aux individus : Le Zèle café est un café gourmand coloré installé dans un food truck et offrant des breuvages et des plats tendances. Créé par une jeune nutritionniste passionnée, des options nutritives et colorées s’allient aux petites douceurs pour que chacun puisse se régaler chez Zèle, là où le plaisir de manger est la priorité.

• Catégorie Économie sociale : Le Comité de promotion de l’Acadie du Témiscouata présentera dès la saison estivale 2022 un spectacle professionnel portant sur l’histoire du Témiscouata et ses liens avec la culture acadienne. Cet événement permettra de faire connaître des personnages et des histoires ayant marqué notre région pour un public local ainsi que les touristes. De plus, il contribuera au développement et à la formation de la relève musicale et théâtrale de toute la région.

«Toutes mes félicitations aux entrepreneurs qui représenteront le Témiscouata à l’échelon régional. Le Défi OSEntreprendre offre une très belle vitrine pour les talents et la créativité des entrepreneurs de notre région. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous nos lauréats!», a souligné Serge Pelletier.