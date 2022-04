Premier Tech annonce la réalisation de deux nouvelles acquisitions

Premier Tech entreprend son exercice financier en force en annonçant deux nouvelles acquisitions conclues par ses groupes d’affaires Premier Tech Digital et Premier Tech Producteurs et Consommateurs.

L’acquisition de la société Arima de Québec par son groupe d’affaires Digital permet à Premier Tech d’élargir l’éventail de son offre commerciale numérique en intelligence manufacturière afin de contribuer encore davantage à la transformation des entreprises et de l’industrie, au Québec comme à l’international.

S’appuyant sur près de 30 ans d’expertise dans le domaine de l’ordonnancement de la production, le logiciel Syncrun développé par Arima permet d’optimiser la productivité des entreprises manufacturières. Cette solution a fait ses preuves dans de nombreuses usines, tant au Canada et aux États-Unis qu’en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

«En enrichissant l’éventail de nos compétences et l’expertise de notre équipe, l’intégration d’Arima et de son logiciel Syncrun permettra d’accompagner encore mieux nos clients dans leurs projets d’industrie 4.0 afin qu’ils gagnent en efficacité en se dotant de solutions intelligentes, connectées et intégrées, adaptées à leurs besoins spécifiques», souligne Martin Lambert, président, secteur d’affaires intelligence manufacturière de Premier Tech Digital.

Parallèlement à cette transaction, Premier Tech Producteurs et Consommateurs se porte acquéreur des actifs de l’entreprise américaine Northwoods Organics située au Minnesota. Cette deuxième transaction permet ainsi à Premier Tech de renforcer sa présence aux États-Unis, avec l’ajout de deux tourbières et d’une usine de conditionnement et d’emballage de produits horticoles.

«En plus d’accroître notre capacité manufacturière, cette acquisition nous permettra de continuer à sécuriser des réserves stratégiques de tourbe en Amérique du Nord pour toujours mieux servir nos clients», explique Mark Murphy, président, secteur d’affaires professionnel de Premier Tech Producteurs et Consommateurs pour l’Amérique du Nord.

«Les périodes de bouleversements externes ont, de tout temps, représenté des occasions d’accélérer notre croissance en réalisant des transactions qui pourront contribuer à notre croissance organique », rappelle Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech. « Plus que jamais positionnés sur des bases solides, nous poursuivons sur cette lancée afin d’accroître notre présence dans nos différents marchés et de toujours mieux accompagner nos clients.»