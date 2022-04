Go RH et PBRH allient leurs forces et annoncent leur fusion

Alors que la demande des organisations québécoises pour du service- conseil en ressources humaines explose et que leurs besoins sont de plus en plus spécialisés, les entreprises Go RH et PBRH annoncent leur fusion, se positionnant ainsi parmi les dix plus importantes firmes conseil généralistes en RH.

Les deux firmes détenant des expertises complémentaires, cette fusion s’insèrent dans un plan de croissance qui visent à offrir un éventail de services RH à leurs clients qui auront accès à des experts dans tous les domaines RH, et ce, en un seul endroit.

Déjà présente dans plusieurs régions du Québec, Go RH souhaitait joindre ses forces à un partenaire bien établi dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même du Nouveau-Brunswick. La fusion avec PBRH, est donc toute naturelle, puisqu’elle offre une complémentarité en termes d’offres de services et de couverture géographique. Fondé en 2016 par Paméla Bérubé, PBRH compte une quinzaine d’employés et deux places d’affaires, à Rivière-du-Loup et Rimouski. Reconnue par ses pairs, Paméla Bérubé a notamment remporté le prix Reconnaissance de l’ordre CRHA (2019), en plus d’être finaliste pour le prix Femmes d’affaires du Québec, catégorie petite entreprise (2019).

«La pandémie a eu un impact important sur les organisations et la demande pour des services-conseil en RH a bondi, a déclaré Paméla Bérubé, vice-présidente de Go RH et fondatrice de PBRH. Plus que jamais, les organisations doivent innover pour attirer, retenir ou former des employés.»

Pour soutenir sa croissance, Go RH prévoit embaucher une dizaine de personnes au cours des prochains mois.