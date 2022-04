La chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) a présenté son meilleur bilan des 15 dernières années

Avec la plus grosse campagne d’achat local de son histoire, avec une vente record de ses certificats d’achat régional, avec la Chambre qui siège maintenant au Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) pour le Bas-Saint-Laurent, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a présenté à ses membres, hier, son meilleur bilan financier depuis les 15 dernières années.

Une ambiance de grande convivialité régnait hier soir au B&B Le Canadien alors que la CCKL, qui repend de plus en plus sa place dans le développement économique de sa région, annonçait à ses membres qu’elle termine son année avec un excédent de 39 491 $ dans ses coffres. La vente des certificats d’achat régional en 2021 a atteint 87 000 $, une augmentation de 40 % par rapport à 2020.

Grâce à ces chiffres, la chambre est en voie d’atteindre le demi-million $$$ de certificats d’achats régional en circulation dans la région d’ici la fin de l’année 2023. Il est important de rappeler que tout cet argent est dépensé dans la région et chez les membres de la CCKL.

La Chambre a continué d’augmenter son membership en 2021 avec vingt (20) entreprises qui se sont ajoutées en 2021. L’annonce des partenaires annuels pour 2022-2023 sera faite lors d’un événement spécial pour souligner le début de la saison estivale et les détails seront dévoilés bientôt.

Une autre annonce sera faite dans les prochaines semaines concernant la directrice générale et la CCKL qui les placera encore davantage au cœur du développement économique et qui assurera encore plus la place de la CCKL en tant que leader dans la région.

La Chambre de commerce est heureuse de constater que tous les administrateurs de l’année précédente ont sollicité un autre mandat, ce qui prouve leur engagement à la mission de la CCKL et permet aussi de garder une certaine stabilité dans la continuité des dossiers. De plus, la CCKL accueille un nouvel administrateur, Étienne Bouchard, fier représentant des travailleurs autonomes de la région.

«Présenter un bilan comme celui de la CCKL c’est une fierté ! Notre chambre joue pleinement son rôle et est un acteur important du développement de notre région. Merci à la directrice générale, aux administrateurs et à nos membres pour leur implication constante dans le développement de notre région», ajoute le président élu, Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité P. A. Michaud.