Le CLD en 2021 : des bénéfices importants pour le territoire

Le président du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, René Gingras et la directrice générale Marie-Josée Huot ont présenté le rapport des activités 2021 dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

Le rapport annuel permet de mettre en valeur le travail de l’équipe du CLD mais dissimule tous les investissements nécessaires pour y arriver : concertation, échanges, recherches, analyses, écoute, consultation, intégration de l’information, etc.

Pour les Services-conseils et aides financières aux entreprises, le CLD est intervenu en 2021 à l’intérieur de 171 dossiers. Grâce à ses services-conseils et/ou à ses aides financières, 93 d’entre eux se sont réalisés, représentant près de 7 M$ en investissements totaux, 22 emplois créés et 729 maintenus. Le CLD a investi une somme de 272 850 $ dans les projets d’affaires par les Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité, de 56 350 $ par le Fonds Relève et de 1 586 000 $ par le Programme d’aide d’urgence aux PME pour un soutien financier total de 1 915 200 $. Les résultats de 2021 reflètent en grande partie, pour une 2e année consécutive, une réponse aux besoins des entreprises durant la période de pandémie. Le Programme d’aide d’urgence aux PME a permis à plusieurs entreprises de bénéficier d’aide financière afin de passer à travers cette crise et plusieurs d’entre elles ont bénéficié d’un pardon de prêt représentant une somme totale de 951 707 $ en 2021.

Dans le cadre du Soutien au recrutement et à la rétention de main-d’œuvre, plusieurs activités en mode virtuel ont été organisées avec des partenaires, telles que le Colloque RH, la Table RH et le Salon de l’emploi du Bas-Saint-Laurent. En ce qui a trait à la Promotion du territoire, l’accompagnement de résidants potentiels par le service d’information La VRAIE Vie s’est poursuivi en plus de l’organisation d’un premier circuit découverte pour les nouveaux arrivants, la promotion dans le cadre de trois salons de l’emploi à Montréal et le développement de nouveaux outils (webinaire sur les services d’accueil, la production visuelle des Points de vue des services et la production de vidéos de témoignages). Le Développement de l’immigration a maintenu son évolution, 180 personnes immigrantes avec conjoints-conjointes et enfants se sont établies avec le soutien du CLD en plus du suivi auprès de 142 personnes immigrantes pour un total de 322 personnes accompagnées. Plusieurs activités d’accueil et d’information et des ateliers virtuels ont été organisés. De plus, des actions de sensibilisation ont été réalisés auprès d’entreprises et dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs et de la Semaine des rencontres interculturelles. La concertation avec les parties prenantes dont la Table immigration, le MIFI et la MRC ont fait l’objet de travail en continu.

René Gingras a été réélu par les administrateurs du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) à titre de président de l’organisme. Le conseil d’administration est formé de huit autres administrateurs, soit Anastasia Luckenuick, Catherine-Anne Renaud (secrétaire), Pierre-Yves Boulanger (vice-président), Patrick Gagnon, Antoine Déry, Mario Bastille, Louis-Marie Bastille et Michel Lagacé (trésorier).