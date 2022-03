Agriscar Coopérative et la Coop Purdel deviendront Unoria Coopérative

La consolidation des deux coopératives agricoles Agriscar et Purdel a franchi une étape ultime le 10 mars puisqu'au solde de deux assemblées générales extraordinaires, la grande majorité des membres sociétaires des deux coopératives ont accepté une proposition de fusion qui mènera à la création d'une toute nouvelle coopérative consolidée qui arborera un nouveau nom soit Unoria Coopérative, qui signifie Unis pour nourrir.

Cette fusion des deux coopératives, qui verra le jour officiellement le 1er novembre 2022, concerne plus de 1 078 membres agricoles et 545 employés. Les objectifs de cette consolidation visent à gagner en agilité, en efficacité et en rentabilité au bénéfice des producteurs membres et de leur relève tout en préservant les relations de proximité.

Selon Jean-Nil Fournier et Vallier Chouinard, tous deux présidents des conseils d'administration des coopératives concernées, «réaliser la fusion de ces deux coopératives, c'est assurer la pérennité des services aux membres et se donner les leviers nécessaires pour poursuivre notre développement. Grâce à ce regroupement, nous aurons une meilleure synergie opérationnelle et administrative permettant des économies de coûts, des masses critiques et la possibilité de bénéficier de la complémentarité de l'expertise et des compétences de nos employés».

Le conseil d'administration de la nouvelle coopérative sera composé de 15 administrateurs qui entreront officiellement en fonction une fois la fusion effective. La représentativité au conseil d'administration est déterminée en fonction notamment du nombre de membres de chacune des coopératives fusionnées et du chiffre d'affaires. Les discussions entre les conseils d’administration ont permis d’attribuer le rôle de la présidence de la nouvelle coopérative à Vallier Chouinard, président actuel d’Agriscar Coopérative.Plus récemment, une première rencontre entre les membres du nouveau conseil d’administration a permis la nomination du directeur général d’Unoria Coopérative en la personne de Olivier Pastor. Ce dernier est à l’emploi de La Coop Purdel depuis bientôt 13 années et a occupé les postes de contrôleur financier, de directeur finances et administration et jusqu’à tout récemment de directeur général. Le siège social de la nouvelle coopérative sera situé à Rimouski (Bic) et la direction d'Unoria Coopérative décidera de la meilleure façon d'optimiser l’utilisation des bureaux administratifs des deux coopératives consolidées.