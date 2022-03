Excédent et ristourne records pour Avantis Coopérative

Avantis Coopérative a présenté un excédent d’exercice record de 26,3 M$ et les membres ont entériné une ristourne tout aussi historique de 7 M$. Cette assemblée du 24 mars s’est déroulée sous le signe des retrouvailles pour les membres réunis après deux années d’assemblée virtuelle afin de prendre connaissance des excellents résultats de cette 3e année.

L’année 2020-2021 présente un chiffre d’affaires consolidé de 608 M$, en hausse importante, et un excédent net d’exercice record de 26,3 M$, une augmentation de 127% sur l’année précédente. Les résultats de cette troisième année d’Avantis Coopérative sont liés à la bonne performance des centres de rénovation, de la filiale en machinerie J-René Lafond, à la diminution des frais financiers et à des gains de parts de marché dans plusieurs secteurs. Les membres agricoles présents en assemblée ont voté une ristourne record de 7 M$ qui sera redistribuée aux 14 172 membres de la coopérative, incluant 2 590 membres producteurs agricoles. La Coopérative va rembourser 1,3 M$ en capitaux privilégiés, ce qui représente un retour total aux membres de 8,3 M$.

Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué cette troisième année, mentionnons la préparation de la fusion avec La Coop Alliance, l’élaboration du plan stratégique Horizons 2026, le démarrage de la co-entreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative ainsi que la mise en place du volet porcin R.P.A.O. (Regroupement porcin Avantis Olymel), l’accueil de l’équipe d’Équipements J.M.A.R. par l’acquisition de ce centre de machinerie New Holland situé à Alma, l’acquisition de deux stations-services Shell avec dépanneurs et l’inauguration du nouveau centre de machinerie agricole et industrielle à Saint-Augustin-de-Desmaures.

«Les résultats de l’année 2021 démontrent tout le potentiel d’Avantis Coopérative et découlent des décisions judicieuses prises par nos bâtisseurs, notamment le redressement des premières années ainsi qu’une combinaison d’acquisitions et de dispositions d’actifs stratégiques. Ces résultats sont également le fruit du travail quotidien de nos coéquipiers qui ont à cœur de bien servir la clientèle malgré les enjeux d’approvisionnement, les nombreuses fluctuations de prix et la pandémie qui a demandé des ajustements constants tout au long de l’année», a précisé le chef de la direction, Michel Delisle. En totalité en 2021, c’est 296 600 $ qui ont été versés sous diverses formes à la communauté et en bourses à la relève agricole.

RELÈVE AGRICOLE

Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 29 jeunes agriculteurs, dans le cadre de sa troisième assemblée générale annuelle en mode hybride. Le montant total de ces bourses s’élève à 152 439 $.

«Ce programme vise à former les leaders coopératifs de demain et constitue une priorité pour la coopérative afin de soutenir les jeunes agriculteurs et la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En fournissant une aide financière, un soutien professionnel et une offre de développement des compétences, le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole contribue ainsi au succès et au développement des agricultrices et des agriculteurs de demain», a affirmé le président de la coopérative, Denis Lévesque.

Depuis la création du programme en 2008, plus de 170 jeunes producteurs ont obtenu des bourses totalisant plus de 1,5 M$.