Nouveau contrat de travail adopté par les membres du syndicat chez Alstom La Pocatière

Les membres du Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière (CSN), de l’usine Alstom, ont entériné l’offre de l’employeur pour un renouvellement de la convention collective à hauteur de 67 %.

Le nouveau contrat de travail sera de 5 ans, soit jusqu’en octobre 2026. C’était la première fois que le syndicat négociait avec la multinationale française Alstom puisqu’il faut se rappeler que l’usine appartenait à Bombardier (division ferroviaire).

Parmi les gains : des augmentations de 13.25 % sur 5 ans, le rehaussement des primes de soir et de nuit, l’inclusion des primes à même le salaire pour les soudeurs et ajustement du salaire à la signature (13 %), des embauches à un échelon supérieur pour les nouveaux soudeurs, une augmentation de la participation de l’employeur au régime de retraite et le maintien du paiement à 100 % de l’assurance collective par l’employeur.

Le Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière (CSN) représente un peu plus de 300 membres. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent CSN représente 8 500 membres, répartis dans plus de 96, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d’activité confondus, privé comme public.