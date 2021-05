Le centre de rénovation de Saint-Alexandre adopte la bannière Agrizone

Le centre de rénovation BMR de Saint-Alexandre-de-Kamouraska change de bannière et devient Agrizone par BMR. Cette bannière correspond à une clientèle rurale qui a des besoins en produits horticoles, d’élevage et de fenaison et elle propose une gamme de produits spécialisés dans le domaine agricole.

«Même si nous changeons de bannière, notre mission et nos valeurs demeurent les mêmes. Nous restons qui nous sommes, mais nous nous modernisons pour mieux prospérer. Les amateurs, les passionnés et les professionnels d’agriculture seront servis à souhait. Notre mission, bien servir nos membres et clients tout en respectant nos processus d’affaires», souligne Marco Dumais, directeur général d’Agriscar Coopérative.

Agriscar Coopérative compte plus de 1220 membres (producteurs, auxiliaires et juniors). Elle offre les services d’un centre de traitement de grains, un centre de conditionnement de céréales de semences, un centre d’engrais, six centres de rénovation, deux stations-service Shell et Sonic, un commerce spécialisé de vente d’équipement pour les fermes laitières (F. Gérard Pelletier inc.) et effectue la vente d’aliments pour le bétail. Le centre administratif de la coopérative est situé à Trois-Pistoles.

Agriscar emploie 165 personnes réparties dans tout le KRTB et cumule des ventes de 65 M$.