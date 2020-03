Prestation canadienne d’urgence (PCU): suis-je admissible ?

Depuis l'annonce de la mise en place de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour les travailleurs touchés par la crise de la COVID-19 le 25 mars dernier, les questions sont nombreuses. Info Dimanche a tenté d'y voir plus clair.

Dans les dernières heures, le gouvernement fédéral a offert plus de détails sur cette nouvelle prestation qui va maintenant au-delà des travailleurs autonomes et contractuels. Le PCU s’adresse aussi aux travailleurs sans revenu en raison du ralentissement économique provoqué par la COVID-19 et qui n’ont pas encore été officiellement licenciés, donc les employés qui ont conservé un lien avec l'employeur.

Évidemment, la prestation couvre les travailleurs autonomes, les contractuels, mais aussi tous ceux qui ont perdu leur emploi comme les personnes malades ou en quarantaine, les parents qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper des enfants ou de parents malades.

Il faut voir ce PCU comme une voie d'accès rapide à de l'aide financière. Le programme d’assurance-emploi est surchargé, ce que cette prestation vient faire, c'est désengorger le réseau. Les gens doivent s'inscrire le 6 avril et les prestations devraient être versées dans votre compte bancaire dix jours après réception du formulaire, soit dès le 16 avril. Soulignons qu'avec l'assurance-emploi, le processus est plus long puisqu’initialement, une demande initiale doit être formulée, recevoir un code, puis le prestataire doit faire sa déclaration et ensuite attendre deux semaines.

Quant à ceux qui ont fait une demande d'assurance-emploi dans les jours et les heures précédant l'annonce du gouvernement Trudeau, selon nos informations, ils sont automatiquement transférés vers le PCU. Les demandeurs recevront donc en premier lieu des prestations de la PCU. Si nécessaire, ils pourront ensuite utiliser leurs heures travaillées pour demander des prestations d’assurance-emploi après le 3 octobre 2020.

Pour ceux qui ont déjà commencé à recevoir leurs prestations d'assurance-emploi, vous continuerez à les recevoir normalement.

PAS ADMISSIBLE À L'ASSURANCE-EMPLOI

Si vous n'avez pas cotisé au régime d'assurance-emploi ou que vous n'avez pas atteint le nombre d'heures suffisantes, vous êtes admissible si vous avez touché un revenu d’emploi, un revenu de travail indépendant ou un congé de maternité ou parental d’au moins 5000 $ en 2019 ou au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de votre demande.

Soulignons que la nouvelle prestation est rétroactive au 15 mars et qu'elle est imposable.