Dominique Brown invité au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise

Le 21 novembre, le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup recevait à l’Hôtel Universel l’entrepreneur Dominique Brown, président des Chocolats Favoris et Dragon à l’émission populaire Dans l’œil du dragon, diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Plus de 115 personnes ont participé à cet évènement réservé aux membres du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup. Dominique Brown a toujours su qu’il voulait être entrepreneur. Sa première entreprise, Beenox est devenue un fleuron de la création de jeux vidéo, basée à Québec et comptant environ 500 employés. Une quinzaine d’années plus tard, il est passé du monde des technologies à celui du chocolat et s’est porté acquéreur des Chocolats Favoris. La chaine compte plus de 1 500 employés dans un réseau de 48 succursales situées dans trois provinces, soit le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique.

«Ça peut avoir l’air très différent, le domaine des jeux vidéos et du chocolat, mais c’est beaucoup plus près qu’on pense. Dans les deux cas, l’objectif était de créer un univers exceptionnel dans lequel les gens allaient se plonger et vivre des expériences uniques. J’ai vécu mon expérience entrepreneuriale avec un thème, une obsession qui tourne autour de la conquête du monde. J’ai toujours voulu conquérir le monde, peu importe l’entreprise», a-t-il raconté lors de son allocution.

En juin 2011, Dominique Brown a fait l’acquisition de la chocolaterie de l’ile d’Orléans avec deux partenaires. À peine un an plus tard, il a réussi à racheter l’entièreté des parts des 50 actionnaires de Chocolats Favoris. L'entreprise célèbre d'ailleurs son 40e anniversaire cette année.

Selon Dominique Brown, c’est la culture d’innovation qui va permettre à Chocolats Favoris d’assurer sa pérennité. L’entreprise innove sans cesse notamment en étant la première à offrir du chocolat à fondue en conserve, en proposant des cornets éclatés et de la poutine chocolatée. «Le chocolat liquide, c’est ce qui fascine les gens. Ça nous prenait une image de marque forte, un concept de magasin unique et un produit unique au monde», a précisé Dominique Brown. Son équipe a travaillé notamment avec une vision de la chocolaterie de leurs rêves et a osé. Oser la différence et bien s’entourer il s’agit de la recette du succès.

Selon Dominique Brown, on pourrait bientôt voir une succursale de Chocolats Favoris arriver dans le décor louperivois.