Une nouvelle propriétaire pour le Loup-Phoque

Le Centre d'amusement Loup- Phoque de Rivière-du-Loup a une nouvelle propriétaire. L'entreprise, ouverte par Charles Pomerleau en 2015, est passée aux mains de Caroline Saint-Pierre.

«Caroline était déjà directrice du Loup-Phoque. Elle est mère de famille et adore travailler avec les enfants. D'ailleurs elle est propriétaire d'une entreprise de location de mascottes, ce qui est complémentaire avec le centre d'amusements», confie M. Pomerleau, précisant qu'il cède une entreprise en excellente santé.

«L'achalandage est excellent et se maintient depuis l'ouverture il y a 4 ans. C'est moi qui ai proposé à Caroline de reprendre les rênes. Le Loup-Phoque est le genre de commerce qui demande beaucoup d'énergie pour demeurer dynamique. Je suis propriétaire du restaurant Saint-Hubert et du Motel Cartier et il devenait difficile de tout gérer. La complémentarité entre les trois entreprises, situées dans le même complexe, demeure intacte».

La nouvelle propriétaire, originaire de L'Isle-Verte, est enchantée de ce nouveau défi. «Je suis très excité et heureuse de reprendre les rênes de ce beau centre d'amusement intérieur. Je désire offrir plein de nouveautés, d'activités et d'animations de mascottes pour rendre cet endroit encore plus magique pour les touts petits», dit-elle, précisant que la collaboration demeure avec les camps de jour, garderies et autres organismes pour enfants.