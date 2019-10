Sonia Martin élue personnalité du mois d’octobre

Voir la galerie de photos

L’entreprise Martin Portes et fenêtres a été récompensée pour ses pratiques exemplaires en matière de santé et sécurité, dans le cadre de la semaine nationale de la santé et sécurité du travail, à la mi-octobre. Une reconnaissance que la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup tient à souligner pour sa thématique mensuelle portant sur la prévention.

Cette année, beaucoup de travail a été effectué par l’entreprise, qui s’est fixé comme objectif de continuellement renforcer la responsabilisation de l’équipe en ce qui concerne la santé et la sécurité. «On a eu beaucoup de formations à l’interne, on a travaillé sur nos processus d’amélioration, nos processus de ‘’cadenassage’’. On a aussi travaillé au niveau de la sécurité de nos machines, des programmes de protection respiratoire, de l’évaluation, l’analyse des risques, sans oublier les mesures d’évacuation qui ont été revues avec le chef pompier en guise de support», précise Sonia Martin, propriétaire de Martin Portes et fenêtres.

L’entreprise familiale est dotée d’une cinquantaine d’employés qui s’affairent à offrir aux citoyens des portes et fenêtres en bois de qualité, entièrement faites à la main. En 55 ans de service, la santé et sécurité au travail n’est pas seulement demeurée une priorité, c’est aussi une culture d’entreprise. Pour Mme Martin, le travail acharné de son personnel y est pour beaucoup: «J’aimerais leur transmettre cette reconnaissance-là et un bravo à l’équipe parce que c’est eux qui l’ont fait», conclut-elle,