Une clinique médicale privée voit le jour à Rivière-du-Loup

Une nouvelle clinique médicale privée ouvrira ses portes en octobre, au 93, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, sous le nom Première Ligne. Cette initiative est celle de Céline Michaud, également co-propriétaire de la Clinique Laser Jouvence, située dans un local adjacent.

«On souhaite offrir une alternative aux patients, et en même temps décharger le système de santé public en rendant plus accessibles ces services au privé», explique Mme Michaud. Pour le moment, cette dernière précise que ce projet a reçu un bel accueil de la part de la population. «Les gens sont très réceptifs à ça, je pense que c’était le temps. Les patients pourront prendre rendez-vous en ligne sur notre site Internet.» La clinique privée offrira des services de première ligne de médecine privée en soins infirmiers ou médicaux sur place, à domicile et en ligne.

L’équipe sera composée du médecin collaborateur Dr Ludger Blier, des infirmières Céline Michaud et Josée Pelletier, et l’infirmière praticienne spécialisée Annie Francoeur. Des démarches sont en cours afin de conclure une entente avec un dermatologue et un travailleur social. Céline Michaud regarde déjà vers Rimouski afin d’étudier la possibilité d’ouvrir une clinique privée après la période des Fêtes.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que les délais d’attente pour la consultation d’un dermatologue sont de quatre ans. En date du 5 septembre dernier, le nombre de personnes inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille au KRTB s’élevait à 4 116, dont 1 868 à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, 89,86% des citoyens sont inscrits à un médecin de famille.

De janvier à juillet 2019, les patients placés en plus haute cote de priorité ont dû attendre en moyenne 113 jours, soit plus de trois mois dans la liste du Guichet d’accès à un médecin de famille.

L’inauguration officielle de la première des cliniques médicales privées Première Ligne est prévue le 21 octobre prochain.