Aliments Asta se dote d’une nouvelle image de marque

L’entreprise Aliments Asta désirait moderniser son image d’affaires afin de poursuivre son développement à l’échelle mondiale. Cette nouvelle image de marque a été dévoilée le 23 aout à plus de 400 employés de l’entreprise située à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

«Notre image, c’est notre carte de visite qui appuie visuellement notre raison d’être. Notre nouvelle identité visuelle reflète la modernité et l’excellence d’Aliments Asta, mais aussi le passage vers la nouvelle génération à la tête de l’équipe de direction», affirme Stéphanie Poitras, directrice générale qui avec son frère Kevin Poitras, directeur exécutif ventes et transport, ont repris depuis quelques années la direction de l’entreprise fondée par leur père Jacques Poitras.

Lors du dévoilement, divers outils de communication ont été présentés en exclusivité à tous les employés, dont le nouveau logo, la flotte de transport ainsi que les photographies résultant d’une séance photo unique réalisée avec les employés. «Aliments Asta, c’est une grande famille professionnelle. Nos employés sont au cœur de la réussite de l’entreprise. Ils sont importants et reconnus pour leur travail, il était donc évident qu’ils soient les premiers à découvrir la nouvelle image de leur entreprise», précise Mme Poitras.

Au cours des prochains mois, une grande campagne de recrutement sera diffusée sur les médias sociaux mettant en vedette les équipiers d’Aliments Asta tout en faisant la promotion de plusieurs postes de journaliers à la production.

Fondée en 1982 par Jacques Poitras, Aliments Asta est aujourd’hui un leader réputé mondialement dans l’industrie de la première transformation du porc. L’entreprise familiale est l’une des plus importantes créatrices d’emplois au Kamouraska. Présente dans plus de 35 pays, la marque brille de façon exemplaire dans plusieurs marchés internationaux, dont la Chine, les États-Unis, le Mexique et le Japon.