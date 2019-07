L’entreprise Services Industriels RC Inc. élue personnalité du mois de juin

Voir la galerie de photos

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a choisi de souligner ce mois-ci l’implication de l’entreprise Services Industriels RC Inc, qui s’est nettement démarquée dans le cadre de la semaine de la santé mentale.

L’organisation fait partie du grand réseau des entreprises adaptées du Québec et accueille actuellement une cinquantaine de personnes dans l’usine, dont une quarantaine vivant quotidiennement avec des limitations physiques, mentales ou des déficiences intellectuelles. Le respect, l’engagement, la valorisation et la détermination sont d’ailleurs des valeurs fondamentales de leur mission d’entreprise. Du 1er au 7 juin dernier, ils ont choisi de se démarquer et de mettre de l’avant cet aspect de leur entreprise dans le cadre de la semaine de la santé mentale.

«Ce qu’on a voulu faire, c’est de démontrer aux gens comment ça peut être intéressant pour une personne ayant des limitations de recevoir un prix comme le prix personnage de la ville de Rivière-du-Loup, qui a été remis à Madame Micheline Bourgoin, qui travaille ici depuis une dizaine d’années. C’est une personne qui a réussi à s’intégrer malgré son âge, une soixantaine d’années. Elle a repris son travail et est devenue un membre intégral de l’entreprise et on voulait le souligner de cette façon-là», explique la directrice, Michèle Rioux.

Services Industriels RC Inc. est une entreprise de couture et un fournisseur de services adaptés aux besoins des clients. Il est possible de faire du sur-mesure, des consultations et du développement de prototypes de tous genres pour les entreprises.

«On est une grande famille. Il y a beaucoup plus de supervision que dans une entreprise régulière. On ne mise pas vraiment sur la productivité, mais plus sur la qualité. On est beaucoup de gens parce qu’on prend le temps de bien faire les choses et d’offrir un bon encadrement pour qu’ils puissent se réaliser», admet Mme Rioux.

«Faire la tribune pour la chambre de commerce pour le mois de juin, c’est une bonne occasion de se faire connaitre encore plus dans le milieu et de dire qu’on peut faire des choses pour les gens. On est ouvert et on a beaucoup à donner », conclut le président, M. Marc Malenfant».