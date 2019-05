Frédéric Soucy élu personnalité du mois!

Voir la galerie de photos

Pour la mise en place de son siège social, le président de Soucy Industriel a reçu le titre de personnalité du mois de mai de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Le siège social prend tranquillement forme au même endroit que le bâtiment historique, sur la rue Témiscouata.

Si tout va bon train, les travaux devraient se terminer avant les vacances de la construction, pour le rendre officiellement accessible à l’automne prochain.

«C’est un tournant majeur pour Soucy Industriel pour être beaucoup plus efficaces et efficients au niveau de notre image corporative. On évolue beaucoup avec les compagnies majeures à l’international et on se devait d’améliorer notre image corporative pour rendre la qualité meilleure. On veut que la solidité de notre entreprise s’y dégage, qu’on puisse voir que les gens peuvent avoir confiance puisqu’on travaille étroitement avec nos collaborateurs et nos clients», mentionne le président, Frédéric Soucy.

M. Soucy ajoute avoir eu une très belle collaboration avec le service de l’urbanisme de la ville de Rivière-du-Loup et est très satisfait du travail effectué jusqu’à présent. Il se dit également touché par sa nomination en tant que personnalité du mois et admet qu’il souhaiterait s’impliquer davantage auprès de la Chambre de commerce dans le futur.