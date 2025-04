Avantis lance la 4e édition de sa campagne Coopère-Don

Afin de contribuer au dynamisme des communautés où elle est établie, Avantis Coopérative lance la 4e édition de sa campagne philanthropique Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région. La campagne se déroule du 1er mai au 15 juin 2025 avec un objectif de récolter 85 000$. Tous les secteurs d’affaires de la coopérative y contribuent en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. La possibilité d’effectuer un don en ligne sur la boutique Avantis revient encore cette année.

«Avec cette quatrième édition, nous poursuivons notre soutien à des organismes qui répondent aux besoins en santé physique et mentale des producteurs agricoles et des familles de nos communautés. Les 1200 coéquipiers d’Avantis sont également mobilisés pour la cause. Encore cette année, ils peuvent se procurer des vêtements et accessoires Avantis aux couleurs de la campagne à prix spécial où 100% des profits sont remis à la cause», souligne le chef de la direction, Michel Delisle.

«Parmi les causes qui nous tiennent à cœur, la santé mentale des producteurs agricoles est une priorité pour le conseil d'administration d'Avantis. Nous souhaitons donc intensifier nos efforts cette année pour soutenir cette cause», a souligné le président de la coopérative, Frédéric Martineau, rappelant que cette initiative est profondément ancrée dans les valeurs de l'organisation, telles que l'engagement et l'esprit de famille.

Les produits qui redonnent du 1er mai au 15 juin sont la terre noire, la terre à jardin et le paillis dans les centres de rénovation BMR et Agrizone, le temps d’atelier dans les centres de machinerie New Holland et la moulée en sacs Moulée Cheval, Goliath et Natur-Aile commandée auprès des centres de service client agricole. Également, la boutique en ligne d’Avantis, au https://boutique.avantis.coop, permet d’effectuer directement un don à la campagne. Une fois la campagne terminée et la compilation complétée, les montants seront remis aux différents organismes après la période des vacances estivales.

Rappelons que la troisième édition de cette initiative avait récolté un montant de 71 000$ en 2024. La campagne Coopère-Don! vient bonifier l’implication sociale et les contributions de la coopérative dans son milieu pour soutenir de façon plus directe la santé des communautés en aidant les fondations des établissements de santé, les familles par les maisons de la famille et les travailleurs de rang régionaux. La liste des organismes et tous les détails se trouvent au www.avantis.coop/coopere-don.

À PROPOS D'AVANTIS COOPÉRATIVE

Avantis Coopérative, avec un chiffre d’affaires de 668 millions de dollars, compte sur la force de plus de 15 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur le savoir-faire de 1200 coéquipiers. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, de l’Estrie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick. Opérant plus de 90 places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, BMR, New Holland, Wacker Neuson et Sonic, Avantis Coopérative est la plus importante coopérative membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif. Pour en savoir davantage, consultez le www.avantis.coop.