La Compagnie de navigation des Basques évalue la possibilité d'un début de saison anticipé

La Compagnie de navigation des Basques surveille de près la situation concernant le bris de la rampe du quai de Saint-Siméon et les répercussions sur les services de traversier. Afin de minimiser l'impact sur les déplacements de la population et des visiteurs, la compagnie étudie activement la possibilité d'avancer le début de sa saison régulière.

«Nous sommes conscients des défis que représente cette interruption de service pour les communautés des deux côtés du Fleuve», a exprimé Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et président de la Compagnie de navigation des Basques. «Notre priorité est d'offrir une option de transport fiable et efficace. C'est pourquoi nous analysons la faisabilité d'un démarrage plus hâtif de nos opérations entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.»

La Compagnie de navigation des Basques tient à souligner que cette décision dépendra de plusieurs facteurs, notamment l'échéancier des réparations à Saint-Siméon, la préparation de son navire L’Héritage 1 et de ses équipes, ainsi que les conditions météorologiques. Des évaluations techniques et logistiques sont en cours pour déterminer si un début de saison devancé est réalisable en toute sécurité et efficacement.

La Compagnie de navigation des Basques s'engage à communiquer rapidement toute décision concernant son calendrier de début de saison. Les usagers sont invités à consulter régulièrement son site web (https://traversiercnb.ca/) et ses plateformes de médias sociaux pour obtenir les dernières informations.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION DES BASQUES

La Compagnie de navigation des Basques assure une liaison maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, offrant un service de traversier essentiel pour les résidents, les travailleurs et les touristes de la région. Reconnue pour sa fiabilité et son engagement envers la sécurité, la compagnie joue un rôle crucial dans l'économie et le développement des communautés qu'elle dessert.