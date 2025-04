Palmarès des urgences : situation stable dans les hôpitaux du KRTB  

Les urgences du Bas-Saint-Laurent, y compris celles de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et Trois-Pistoles, font à nouveau figure de bon élève au Québec. Les plus récentes données dévoilées sur le temps de séjour moyen des usagers dépeignent un portrait positif à l’échelle régionale.

Quoi qu’en disent certains usagers mécontents, les urgences du territoire obtiennent de très bons résultats comparativement à d’autres du réseau de la santé public québécois. Elles figurent même parmi les exemples à suivre en province.

La Presse a publié son seizième Palmarès des urgences, le 23 avril. On y attribue les notes de A+ pour le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), soit la plus haute décernée, pour l’année 2024-2025. Au Témiscouata et dans Les Basques, l’Hôpital Notre-Dame-du-Lac et le Centre hospitalier de Trois-Pistoles ne sont pas en reste avec une note identique de A-.

Le quotidien a basé son classement sur des statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les notes ont été basées sur quatre critères ciblés, soit la durée moyenne de séjour, le pourcentage de séjours de 48 heures ou plus, le pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus qui se présentent et le pourcentage de cas sur civière qui requièrent une hospitalisation. Les deux premiers étaient les plus importants, comptant pour 20 points de la note finale sur 30.

Les meilleures urgences ont obtenu un A+ et les pires, un E.

>> Il est possible de consulter le palmarès ici.

RIVIÈRE-DU-LOUP

Au CHRGP, comme ailleurs sur le territoire, la situation est restée plutôt stable au cours des derniers mois, révèlent les données. La durée moyenne du séjour à Rivière-du-Loup est de 9 heures 48 minutes, un temps plus court encore que celui de l’année précédente (10 h 31) et de la moyenne provinciale (17 h 12).

Le tableau de La Presse révèle également qu’il n'y a eu aucun séjour de plus de 48 heures, qu’on a compté 41 % d'hospitalisations, 16 275 patients ambulatoires et 6 127 patients sur civière. En moyenne, pas moins de 42,7 % des patients étaient âgés de 75 ans et plus, alors que la moyenne québécoise est de 31,4 %. À ce titre, l'urgence du CHRGP se classe cinquième au Québec.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

À l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, la durée moyenne du séjour a été de 8 heures. Il n'y a eu aucun séjour de plus de 48 heures, 23,6 % d'hospitalisations, 11 274 patients ambulatoires et 3 091 patients sur civières. Quant aux patients âgés de 75 ans et plus, ces derniers ont représenté 36,8 % de la clientèle, une statistique plus élevée elle aussi que la moyenne provinciale.

TROIS-PISTOLES

Au centre hospitalier de Trois-Pistoles, les patients ont vécu des séjours moyens de 7 h 18 et un nombre très minime (0,1%) de séjours ont dépassé 48 h. On y a aussi noté un taux d’hospitalisations de 16,8 %, une proportion de patients de 75 ans et plus de 36,7 %, 16,8 % d’hospitalisons, 10 690 patients ambulatoires et 1 696 patients sur civières.

À la même date, l’an dernier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait soutenu que le portrait présenté était représentatif de ce qui est observé à l’interne grâce à différents indicateurs (dont ceux ciblés par La Presse). On avait expliqué que les bonnes performances témoignaient de l’efficacité du système en place, de même que de la qualité des intervenants qui y œuvrent au quotidien.

Notons que l’urgence de Pohénégamook ne fait pas partie du Palmarès des urgences 2025.