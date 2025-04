Plus de 2,2 M$ versés dans le cadre du Fonds de soutien à l'innovation

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) annonce un soutien total de 2 230 000 $ à 36 projets de la région dans le cadre du Fonds de soutien à l'innovation du Bas-Saint-Laurent.

Déployé dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en innovation du Bas-Saint-Laurent, le Fonds de soutien à l'innovation est une initiative destinée principalement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux organismes à but non lucratif de la région qui développent des projets novateurs au Bas-Saint-Laurent.

Au total, 88 projets ont été déposés. Parmi ceux-ci, 36 se sont qualifiés pour obtenir un financement, pour un montant total distribué par le Fonds de 2 230 000 $. En tenant compte de la contribution privée des promoteurs et de l’apport d’autres sources de financement, le montant global des projets soutenus représente un investissement de 6 623 818 $ en innovation dans la région.

Les projets retenus reflètent une diversité de secteurs économiques, de même que toutes les étapes de l’innovation, allant de la recherche appliquée à l’acquisition de connaissance ou à la commercialisation. On retrouve des projets en robotisation dans l’agroalimentaire, le développement de solutions basées sur l’intelligence artificielle pour la prévention des chutes chez les personnes aînées, une initiative de valorisation du sébaste atlantique, des procédés de valorisation circulaire, de l’innovation appliquée à l’industrie ferroviaire et aux batteries, ou encore le prototypage de nouveaux matériaux acoustiques.

«Les projets déposés étaient nombreux, variés et provenaient de toutes les MRC, ce qui témoigne de la vitalité et de l'esprit novateur qui anime notre région. Leur concrétisation permettra de soutenir l’acquisition de nouvelles compétences, de développer de nouveaux marchés et d'obtenir des gains de productivité, contribuant à la croissance économique du Bas-Saint-Laurent. L’entente sectorielle de développement en innovation du Bas-Saint-Laurent et le Fonds de soutien qui lui est associé sont des outils extraordinaires pour stimuler la compétitivité des entreprises d’ici», indique Chantale Lavoie, présidente du conseil d’administration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de La Matapédia.

Pour consulter la liste des promoteurs sélectionnés, suivez ce lien : https://www.crdbsl.org/images/Upload/innovation/liste_promoteurs_fsi.pdf