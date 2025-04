Traverse à Cacouna : un premier appel d’offres lancé par la SQI 

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a procédé à un appel d’offres public de services professionnels en architecture pour la conception et le suivi des travaux de construction et de réaménagement d’infrastructures portuaires pour le lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, le 22 avril.

Il s’agit d’une première étape vers la concrétisation de cet important projet au port de Cacouna, situé au 268, avenue du Port.

Selon les informations disponibles, le contrat comprendra notamment la confection de maquettes, de plans et devis et l’estimation des coûts de construction à différentes étapes du projet, des conseils sur la planification, le suivi et l’optimisation des paramètres de contenu, de qualité, de coût et d’échéanciers autorisés.

Il inclura également la surveillance des travaux, le soutien aux demandes formulées auprès des différentes autorités publiques, l’organisation de réunions avec les autres professionnels et les entrepreneurs (incluant la rédaction des procès-verbaux), ainsi que l’analyse des équivalences, des demandes de changement, des demandes de paiement et des réclamations.

La SQI précise que «la date probable du début du mandat est entre le 30 juin 2025 et le 4 août 2025» et que «la date probable de fin du mandat est le 31 décembre 2031», selon le scénario actuel de réalisation du projet.