Le Centre d’action bénévole des Seigneuries déménage

Afin de poursuivre sa mission fondamentale et mieux répondre aux besoins grandissants de la communauté, le Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries a changé d’adresse. Depuis le lundi 14 avril, l’organisme occupe de nouveaux locaux au 186, rue Fraser, suite 300, à Rivière-du-Loup.

Avec l'augmentation constante du nombre d'employés et de bénévoles, le CAB bénéficie maintenant de nouveaux espaces mieux adaptés à la coordination de ses activités et services. Ces locaux de plain-pied, plus accessibles, améliorent l’accueil de la clientèle aînée ou vivant avec des limitations fonctionnelles. Ce déménagement coïncide avec le projet d’agrandissement du Carrefour d’initiatives populaires, avec qui il cohabitait jusqu’ici au bas de la rue Lafontaine.

EN RENOUVEAU

Ce déménagement marque la première étape d’un renouveau pour l’organisme à but non lucratif, qui dessert le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup depuis plus de 30 ans.

De fait, le CAB des Seigneuries entreprend une réflexion stratégique majeure en collaboration avec des experts externes, tels que Guy April, spécialiste en gouvernance des organismes communautaires, et Alex Ann Villeneuve Simard, de l'Agence Perso, qui accompagnera l’équipe dans ses communications et son positionnement.

«Ce déménagement représente un beau renouveau pour notre organisation. En investissant dans un environnement de travail plus accueillant et mieux adapté, nous souhaitons soutenir le bien-être de notre équipe et continuer d’innover dans nos façons de collaborer. C’est une étape naturelle dans notre évolution, toujours guidée par notre mission de répondre aux besoins de la communauté», souligne Justin Labrie, directeur général du Centre d’action bénévole des Seigneuries.

QU’EST-CE QUE LE CAB?

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries est un organisme à but non lucratif qui voit à promouvoir l’action bénévole et à répondre aux besoins du milieu, principalement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il offre notamment des services d’aide à la vie domestique, de soutien et de répit pour les proches aidants, de popote roulante et d’accompagnement transport. Il sert également d’entremetteur entre les bénévoles et les nombreux organismes de la région.