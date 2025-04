Le site Putep’t-awt en nomination pour un prix provincial 

Le site d’observation des bélugas Putep’t-awt, inauguré l’été dernier à Cacouna, pourrait être honoré lors des Prix d’excellence en architecture 2025 de l’Ordre des architectes. Le projet, une réalisation des firmes Atelier5 et mainstudio, est finaliste pour le prix du public.

C’est donc dire que la population pourra contribuer directement à décerner cette reconnaissance au site d’observation de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk qui a attiré près de 14 000 visiteurs à sa toute première saison estivale, entre juin et septembre.

Selon l’OAQ, le prix du public vise à mettre en lumière «des œuvres qui participent à la création de milieux de vie de qualité, durables et signifiants». Le projet fait partie d’une liste de 18 finalistes, dont l’Hôtel de Ville de Montréal, la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec et le nouveau Camp Mercier.

Sur le site de l’Ordre, l’observatoire est décrit comme étant un lieu minimaliste qui permet la contemplation libre. On y souligne également la toiture végétalisée accessible, un bâti à la forme légère et discrète, la structure en filigrane de bois et les passerelles aux formes circulaires et arrondies.

«L’architecture de l’observatoire permet la rencontre en un seul lieu, des savoirs ancestraux et des avancées scientifiques récentes élaborées sur un site dont l’importance et la beauté transcende les générations», peut-on lire.

Il est possible de voter ICI ou en visitant le site de l’Ordre des architectes, dans l’onglet Prix d’excellence en architecture. La date limite est le 25 avril.