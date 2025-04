Suspension de programmes d’aide pour les propriétaires-occupants à faible revenu

Tel que dénoncé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi que par la Table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), la MRC de Kamouraska désire informer ses citoyens que le gouvernement du Québec a fait l’annonce de la suspension, effective au 1er avril 2025, des programmes Rénovation Québec et RénoRégion ainsi que la prolongation de la suspension du programme d'adaptation de domicile.

À la suite de l’annonce du budget 2025-2026, le gouvernement provincial a pris la décision de suspendre plusieurs programmes d’aide, y compris ceux qui offraient un soutien aux propriétaires-occupants à faible revenu dans les régions rurales. Notamment des programmes qui permettaient des travaux de réparation essentiels visant à corriger des défectuosités majeures dans leur domicile et à améliorer leur qualité de vie.

En ce qui a trait à la MRC de Kamouraska, pour le programme RénoRégion uniquement, c’est un budget de 600 000 $ couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 qui disparaît. Cela représentait une quinzaine de dossiers par année pour aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu modeste du territoire.

«Nous comprenons l'importance de ces programmes pour de nombreux foyers de notre communauté, d’autant plus qu’ils touchent des personnes en situation de vulnérabilité. Cette suspension est indépendante de notre volonté et nous partageons la déception des citoyennes et citoyens touchés. Le personnel de la MRC reste engagé à les soutenir du mieux possible dans ce contexte difficile», déclare le préfet élu, Sylvain Roy. À cet effet, le 9 avril, par voie de résolution, le conseil de la MRC de Kamouraska a demandé au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision de suspendre le programme RénoRégion.

D’AUTRES PROGRAMMES TOUCHÉS

Le programme Petits établissements accessibles (PEA) qui vise quant à lui à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements est également en arrêt. Du côté du programme d’adaptation de domicile (PAD), ce dernier poursuit sa suspension déjà annoncée il y a quelques mois. Selon les demandes, le montant annuel peut varier, allant de 90 000 $ jusqu’à 200 000 $. Le PAD de la Société d’habitation du Québec (SHQ) vise à aider les personnes handicapées en rendant leur logement plus accessible. Il a pour objectif de permettre aux personnes qui ont des limitations dans leurs activités quotidiennes d’entrer dans leur domicile et d’en sortir ou encore d’accéder aux pièces essentielles : la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine, la salle à manger et le salon. En résumé, de réaliser leurs activités de la vie quotidienne en sécurité afin de favoriser leur maintien à domicile.

La MRC de Kamouraska encourage la population à consulter régulièrement son site web ainsi que sa page Facebook pour être informée de toute évolution ou annonce concernant ces programmes.