Un rabais de 100 $ offert aux citoyens de Rivière-du-Loup à l’achat d’un arbre

Plus de vert, pour moins cher! La Ville de Rivière-du-Loup renouvelle son programme incitatif à la plantation d’arbres. Ainsi, à compter d’aujourd’hui, les citoyens qui voudront accueillir un nouvel arbre sur leur terrain recevront un rabais de 100 $ lors de son achat.

L’objectif de ce programme annuel, qui découle de la Politique de l’arbre, est de permettre à au moins 300 nouveaux feuillus et conifères de prendre racine dans les différents quartiers résidentiels de la ville cet été. En se prévalant de ce programme d’ici au 31 mai prochain, les citoyens ne feront pas qu’ajouter de la verdure à leur extérieur, mais ils participeront aussi à la lutte contre les changements climatiques.

Pour pouvoir profiter de l’offre, les citoyens devront simplement se présenter à l’un des deux centres horticoles participants : Botanix Rivière-du-Loup et Centre jardin Rivière-du-Loup. Sous les bons conseils des horticulteurs, ils pourront réserver un arbre parmi la dizaine de variétés disponibles, allant des érables aux chênes, en passant par les lilas et les pommetiers. Répondant aux critères municipaux, ces essences ont été sélectionnées pour leur capacité à bien s’épanouir dans nos sols, pour leur production de fruits comestibles et pour leur hauteur parfaite pour les jardins et cours avant (au moins 7 mètres à maturité).

Les propriétaires peuvent commencer à préparer le terrain pour l’arrivée de leur nouveau compagnon à tronc, en choisissant son emplacement et en réfléchissant au type d’essence souhaité. Pour connaître les modalités du programme et les essences disponibles, on peut visiter le VilleRDL.ca/MonArbre.