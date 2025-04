Un vif succès pour l’expérience épicurienne unique offerte par l’ACEQ

L’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) a accueilli près de 200 personnes lors de son événement prestige, le 10 avril dernier, à l’ancienne église de Luceville. Cette soirée épicurienne unique a remporté un vif succès auprès des invités ravis de déguster un repas gastronomique dans un cadre raffiné et une ambiance conviviable. L’ambiance était festive et les gens présents étaient heureux de vivre ces beaux moments.

«Nous voulions préparer une activité audacieuse pour accueillir nos invités dans une ambiance unique avec un spectacle et leur offrir une soirée distinctive et prestigieuse, en leur permettant de découvrir et de déguster une cuisine régionale d’exception. Cet événement nous aura permis de célébrer avec nos partenaires notre engagement commun envers la cause de l'ACEQ et de saluer leur support et leur contribution dans l’offre de services offerts par notre organisme aux personnes atteintes de cancer et leurs proches, et ce, partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine», a exprimé la directrice du financement et des communications de l’ACEQ, Audréane Brillant.

Cette soirée, présentée avec la collaboration de Raymond Chabot Grant Thornton consistait en un événement haut en couleur où les invités ont eu le plaisir de déguster un menu gastronomique 5 services accompagné d’un accord mets et vins. Deux chefs d’exception du Bas-Saint-Laurent, Félix St-Pierre du restaurant Mange-Grenouille et Jean-Alexandre Dubé, du Riotel de Matane ont su surprendre leurs convives par leur cuisine inventive élaborée avec des produits locaux de choix. De plus, les invités ont eu droit à un spectacle avec les performances des artistes du Centre athlétique Le Mouvement et d’autres belles surprises où tous leurs sens ont été aiguisés.

Michel Cavanagh, CPA, associé de Raymond Chabot Grant Thornton s’est dit honoré que sa Société comptable collabore avec l’Association pour présenter cet événement et ainsi, soutenir cette cause touchant tant de familles d’ici. «Raymond Chabot Grant Thornton et l’Association partagent les mêmes valeurs et un engagement régional fort, avec nos 13 bureaux et plus de 365 employés de Gaspé à Montmagny, en passant par les Îles-de-la-Madeleine.»

Lors de la soirée, un encan silencieux s’est tenu et a rapporté un montant de près de 3 000 $. Les participants couraient la chance de gagner un forfait d’une soirée gastronomique pour deux personnes offert par les restaurants Arlequin et Losange, un forfait repas et nuitée pour deux personnes à L’Auberge du Mange-Grenouille ainsi qu’un certificat cadeau au Cargo du Riotel de Matane accompagné d’une bouteille de Rhum nordique.

L’Association du cancer de l’Est du Québec tient à remercier ses partenaires qui ont pu rendre possible cet événement : Raymond Chabot Grant Thornton, le Mange Grenouille, Riotel de Matane, Organisation Prestige, Larivière et Massicotte Pharmaciennes, Groupe Méga Scène, le Centre athlétique Le Mouvement, Le Ketch, La Distillerie des Marigots et la Microbrasserie L’Octant.