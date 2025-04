15 000 $ au profit de la Fondation du CRDI-TSA

Le 12 avril, le centre communautaire de Rimouski-Est a accueilli la tant attendue «Grandiose Chasse aux Cocos» présentée par Desjardins, une activité familiale haute en couleur qui a, une fois de plus, conquis petits et grands. Cette édition a rassemblé près de 500 personnes, venues de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, pour une journée mémorable au profit de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent (Fondation du CRDI-TSA). Grâce à la générosité des participants et des partenaires, un profit de 15 000 $ a été amassé, atteignant ainsi l’objectif financier fixé pour cette activité-bénéfice.

Sur les terrains extérieurs du centre communautaire, 3 500 cocos contenant des œufs en chocolat ont été minutieusement cachés. Les participants ont relevé le défi de retrouver cinq cocos de couleur différente, dans l’espoir de découvrir le fameux coco d’or, donnant droit à un chocolat géant de 3 600 g (3,6 kg). Chaque jeune a également reçu un délicieux chocolat Laura Secord de 125 g, garanti sans noix ni arachides, une attention sucrée rendue possible grâce à la Confiserie Regal.

À l’intérieur, les familles ont pu profiter des jeux gonflables, d’un espace de dessin et de maquillage, dans une ambiance festive et chaleureuse. Le personnage bien connu des enfants, Chantois, était également présent pour offrir un moment magique et très attendu par les tout-petits.

Ce succès repose sur un engagement communautaire fort. Le Comité Sportif de Rimouski-Est (CSRE) a joué un rôle essentiel dans l’organisation de l’événement-bénéfice, soutenu par plus d’une trentaine de bénévoles, jeunes et moins jeunes, dont plusieurs sont des alliés fidèles de la Fondation depuis de nombreuses années.

La Fondation tient à remercier Desjardins, partenaire majeur de «La Grandiose Chasse aux Cocos», qui soutient l’événement grâce à sa vision philanthropique et à son implication dans la collectivité. L’implication financière de Desjardins dans cet événement a un impact direct sur la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que de leurs proches aidants.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les bénévoles, les partenaires et toutes les familles qui ont participé. Cette journée a permis d’offrir à la fois des sourires, des souvenirs et un soutien concret à notre mission. Merci à tous ceux qui, année après année, font de cette activité un véritable succès», souligne la directrice générale de la Fondation, Stéphanie Paquette.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CRDI-TSA

Étant l'une des dix fondations hospitalières et de la santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Fondation a pour mission de soutenir l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Elle accorde du soutien financier aux usagers suivis par les programmes DI-TSA du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ces aides financières permettent aux personnes soutenues par la Fondation de participer à la vie collective, de développer leur autonomie, d’améliorer leur qualité de vie malgré les limitations liées à leur diagnostic, et d’offrir du répit à leurs proches aidants.