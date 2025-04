La campagne Biscuits sourire est de retour au Témiscouata

Les Maison de familles du Témiscouata sont annoncent que le partenariat avec les restaurants Tim Hortons se poursuit en 2025. La campagne aura lieu du 28 avril au 4 mai prochain. Cette année, l’objectif de vente est fixé à 25 000 $.

Depuis 2016, les restaurateurs ont remis un montant total de 106 744 $ aux organismes communautaires famille de la MRC grâce à la vente de biscuits Sourire. Les organismes bénéficiaires sont la Maison de la Famille du Témiscouata, Re-Source Familles et Acti-Familles.

«Depuis quelques années, les besoins des familles sont de plus en plus criants, mentionne Emilie Voisine D’Amours, directrice des services aux familles chez Re-Source Familles.Que ce soit pour du répit, des dépannages vestimentaires et alimentaires, du soutien et de l‘accompagnement, la campagne de Biscuit Sourire permet d’assurer la continuité et de bonifier plusieurs de ces services.»