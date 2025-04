Organisme recherché pour faire renaitre Opération Nez rouge à Rivière-du-Loup

Pour la 42e édition qui aura lieu du 28 novembre au 31 décembre, l’Opération Nez rouge est présentement à la recherche d’un organisme dont la mission est liée à la jeunesse ou au sport amateur qui serait intéressé à prendre en charge l’organisation et le déploiement du service de raccompagnement du temps des Fêtes pour la région de Rivière-du-Loup.

En 2019, le service offert par l’Opération Nez Rouge avait été suspendu à Rivière-du-Loup, puisque le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, qui était le maitre d’œuvre local depuis près d’un quart de siècle, n’avait pu renouveler son implication. La situation avait été expliquée par un manque de bénévoles, notamment.

Chaque année, l’Opération Nez rouge accorde gratuitement à des organismes à but non lucratif l'autorisation de tenir la campagne de raccompagnement dans leur région. En plus de contribuer à rendre les routes plus sécuritaires, cette campagne annuelle représente une occasion de financement pour l’organisme responsable.

L’organisation mandatée pour la région de Rivière-du-Loup pourra ainsi bénéficier de la notoriété de l’Opération Nez rouge afin de rayonner durant la période des Fêtes et au-delà. Les dons amassés lors des transports sont remis en totalité à l’organisme local prenant en charge le service de raccompagnements.

Tout au long de l’année, l’Opération Nez rouge offre un soutien et un encadrement constants aux organisations locales. Ces dernières ont différentes vocations : maisons des jeunes, clubs scouts, clubs Lions ou encore associations étudiantes ou sportives. Toutes favorisent une entraide mutuelle contribuant au succès des campagnes de raccompagnement année après année.

Pour obtenir le formulaire à remplir afin de devenir maître d’œuvre pour Rivière-du-Loup, ainsi que pour toute question ou demande d’information, les organismes intéressés doivent contacter Nacia Carbonneau, coordonnatrice aux opérations par courriel à l’adresse suivante : [email protected].