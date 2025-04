Abolition du transport scolaire du midi au CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup confirme l’abolition des circuits d’autobus du midi à la rentrée 2025-2026, qui étaient exceptionnellement maintenus cette année. Seule l’école Lanouette continuera d’être desservie par le transport scolaire le midi lors de la prochaine année scolaire.

Les CSS ne sont pas financés pour organiser le transport scolaire du midi et le service doit s’autofinancer. L’obligation des CSS est d’offrir un service le midi, qui est le service de garde dans l’ensemble des écoles.

Le dossier du transport du midi a été discuté lors de rencontres du comité de parents, du comité de transport et du conseil d’administration, où il a été convenu et mentionné que le service devrait se terminer avec l’ouverture de la nouvelle école à Rivière-du-Loup à la rentrée 2025-2026.

Le CSS indique par communiqué de presse que le nombre d’inscription au transport scolaire du midi ne cesse de diminuer, puisque la plupart des familles ont recours aux services de garde.

Les inscriptions éventuelles de 2025-2026 sont également à la baisse, selon un sondage réalisé auprès de tous les parents utilisateurs des six écoles toujours desservies : l’école Lanouette de Saint-Antonin, l’école Saint-Modeste, les écoles La Croisée I et II de Rivière-du-Loup, les écoles Roy et Joly de Rivière-du-Loup, l’école Sacré-Coeur de La Pocatière et l’école de la Pruchière de Saint-Pacôme. Près de 50 % des parents sondés disaient ne plus avoir besoin du service du transport.

Des trajets dans ces six écoles avaient été maintenus en 2024-2025 en raison des enjeux reliés à la capacité d’accueil des services de garde, enjeu qui n’est plus présent pour toutes les écoles, sauf l’école Lanouette de Saint-Antonin.

Pour Saint-Antonin, la situation du transport scolaire le midi sera réévaluée en 2026-2027. Tous les élèves concernés par l’abolition des circuits d’autobus restants auront accès à une place en service de garde, si c’est le souhait des parents, assure le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup.