Lancement d’une mobilisation citoyenne sur les enjeux climatiques dans les Basques

À l’occasion du Jour de la Terre, la MRC des Basques invite la population au lancement officiel d’une démarche citoyenne et communautaire de mobilisation et d’information dans le cadre de l’élaboration de son futur Plan climat dont le thème sera «Une action climatique à l’échelle humaine». La soirée participative et conviviale est prévue le mardi 22 avril dès 17 h, à l’aire commune du Beaulieu Commun à Trois-Pistoles.



Le processus vise à impliquer activement les citoyens dans une réflexion collective sur les défis climatiques régionaux et sur les solutions concrètes à mettre en œuvre pour construire un avenir durable, résilient et à l’image de la collectivité des Basques.



L’évènement se déroulera dans une atmosphère chaleureuse et inclusive. Les citoyens seront accueillis dès 17 h avec bouchées et sandwiches. L’équipe de projet sera sur place et les ambassadeurs de cette action climatique à l’échelle humaine seront présentés.

À 18 h, la démarche d’élaboration du Plan climat et de consultation citoyenne sera présentée par Roch Guevremont, directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme et coordonnateur du plan climat. Il renseignera les citoyens sur ses objectifs, son calendrier et les principales étapes à venir.

Ce moment marquera aussi la présentation de l’image de marque, le lancement d’un sondage citoyen pour mieux comprendre les préoccupations et les attentes du milieu, ainsi que d’un concours d’idées, une invitation ouverte à imaginer des actions concrètes pour améliorer nos milieux de vie.



UNE MOBILISATION COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE EN MARCHE

Depuis l’automne 2024, la MRC des Basques travaille à l’élaboration de son Plan climat. Les objectifs sont de dresser un portrait des émissions de gaz à effet de serre, évaluer les risques reliés aux aléas climatiques propres au territoire, et surtout, mobiliser les citoyens autour de solutions concrètes, adaptées et à l’échelle humaine afin d’améliorer la qualité de vie et la résilience descommunautés.



Le dépôt final du Plan climat de la MRC des Basques est prévu pour juin 2026, à l’issue d’un vaste processus de consultation et d’analyse, incluant un second sondage et une soirée portes ouvertes l’an prochain.



En attendant, la MRC souhaite impliquer activement la population dès maintenant.

Tous les détails, incluant le sondage, seront disponibles dès le 22 avril au https://www.mrcdesbasques.com/plan-climat/.