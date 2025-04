Un nouvel exécutif pour le Parti québécois de Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques

Le Parti québécois de Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques a procédé à la formation d’un nouvel exécutif local à l’occasion de son assemblée générale, qui a rassemblé près d’une cinquantaine de membres venus discuter, débattre et contribuer à la vie démocratique du parti.

Félix Rioux a été élu président du conseil exécutif. Il succède à Vincent Couture qui a exercé les fonctions de président de circonscription pendant 10 ans et de président régional durant 5 ans. Ce dernier poursuivra son engagement au sein de l’équipe en tant que conseiller. Jean-Philippe Bernier et Mélanie Gagnon demeurent également conseiller et conseillère. Trois nouveaux membres se joignent à l’exécutif : Sophie Thibeault (conseillère), Samuel Castonguay (conseiller) et Enric Cloutier (conseiller jeune).

Les membres présents ont aussi pu débattre et adopter plusieurs propositions politiques, qui seront transmises au conseil régional du Parti québécois, avec la possibilité qu’elles soient intégrées au programme du parti pour les prochaines élections générales.

Cette assemblée générale a également permis de mettre en lumière les nombreuses actions politiques locales menées par l’exécutif au cours des deux dernières années, sur des enjeux concrets et porteurs pour la circonscription.

«Je suis fier d’avoir été élu à la présidence du comité exécutif et prêt à poursuivre le travail avec la même détermination. L’objectif demeure clair : gagner Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques en 2026. Le travail a déjà commencé, et il va continuer. Je suis très conscient que j’ai de grosses pointures à chausser. Vincent a été un pilier pendant plus d'une décennie. Son engagement, sa rigueur et sa passion ont permis au Parti québécois de demeurer actif, enraciné et crédible dans la circonscription. Je lui lève mon chapeau», a déclaré le nouveau président, Félix Rioux,

Pour sa part, Vincent Couture a tenu à dire : «C’est un immense privilège d’avoir pu servir comme président pendant toutes ces années. Je suis très heureux de passer le flambeau à Félix, un jeune militant engagé et déterminé. Je sais que notre équipe est entre bonnes mains et que l’objectif d’une victoire en 2026 est bien vivant.»

Enfin, l’exécutif a tenu à remercier François Morin qui quitte ses fonctions après plusieurs années d’implication. Son engagement constant a grandement contribué à la vitalité du Parti québécois dans la région. Toute l’équipe lui exprime sa plus profonde reconnaissance.

Sur la photo, on retrouve Jean-Philippe Bernier (Conseiller), Samuel Castonguay (Conseiller), Sophie Thibeault (Conseillère), Enric Cloutier (Conseiller jeune), Vincent Couture (Conseiller) et Félix Rioux (Président).