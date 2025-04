Les portes du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent sont officiellement ouvertes

La 6e édition du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent est officiellement commencée. Pour l’occasion, plus de 100 entreprises sont représentées à travers 13 000 pieds carrés d’exposition à l’Hôtel Rimouski et Centre de congrès. Les 8 et 9 avril, les visiteurs pourront découvrir une foule de technologies en action, des démonstrations d’équipements et de nombreuses conférences d’experts.

«Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent représente bien plus qu’un événement : c’est un levier pour propulser nos entreprises québécoises. Dans le contexte actuel, les contacts et partenariats d’affaires sont plus importants que jamais. Nous avons conçu cette édition pour offrir aux entrepreneurs et travailleurs des occasions de réseauter, des outils concrets, des idées novatrices et des contacts stratégiques qui leur permettront de relever les défis actuels et de saisir les opportunités de demain. Notre objectif est de créer un environnement stimulant où l’innovation et le savoir-faire local brillent, pour assurer un avenir prospère à l’industrie manufacturière et industrielle de notre province», mentionne Éric Pageau, président du Groupe Pageau, promoteur des Salons Industriels.

Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent est le rendez-vous incontournable pour les acteurs clés des secteurs industriels et manufacturiers, incluant les donneurs d’ordres, gestionnaires et travailleurs de toute la province. Des milliers de visiteurs sont attendus, faisant de cet événement un carrefour unique pour le réseautage, l’apprentissage et la découverte des tendances qui façonnent l’avenir de l’industrie québécoise.

Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s’inscrire gratuitement dès maintenant en ligne sur le site officiel www.salonsindustriels.com ou directement sur place les 8 et 9 avril.