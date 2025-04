Un blitz de réparation pour le Jour de la Terre

Pour souligner le Jour de la Terre le 22 avril, la SADC des Basques, le Centre d’action bénévole des Basques et Synergie Bas-Saint-Laurent se sont réunis pour organiser un événement de réparation offert gratuitement à la population des Basques.

Cet événement se tiendra à la salle Édith-Martin du Centre culturel de Trois-Pistoles le samedi 26 avril de 10 h à 16 h. Un service de halte-garderie sera aussi disponible pour les personnes qui viendront accompagnées de leurs enfants.

L’événement se tient simultanément avec celui de Matane, Amqui, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup et La Pocatière. Répare-tes-trucs est un événement où, dans une ambiance festive, n’importe qui peut accéder à des outils et aux conseils de bénévoles réparateurs pour réparer ses objets. Les appareils de tout genre sont généralement acceptés : grille-pains, sèche-cheveux, bouilloire, ordinateurs, vêtements, vélo, plante à rempoter, etc.

«C’est l’occasion idéale pour la communauté citoyenne des Basques de donner une deuxième vie à leurs objets brisés. C’est aussi un espace convivial de partage de connaissances pour apprendre à réparer différents objets avec un bon café. Une belle manière de prendre soin du monde à l’occasion du Jour de la Terre», explique Francis Beauregard, directeur général par intérim chez Synergie Bas-Saint-Laurent.

Les réparateurs sont constamment confrontés à des obstacles qui pourraient être évités si les fabricants adoptaient de meilleures pratiques: pièces indisponibles et irremplaçables, absence de documentation, mauvaise conception, etc. Pourtant, la Directive sur le droit à la réparation de l’Union européenne établit des règles communes visant à promouvoir la réparation de biens. Elle souligne aussi le rôle des espaces de création communautaires dans la promotion d'une transition numérique et écologique juste et durable.