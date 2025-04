Formation d’un groupe d’astronomie citoyenne à Saint-Pascal

Deux amateurs d’astronomie, Nicolas Gallant et Luc Bouchard, ont décidé de démarrer un comité de bénévoles, sous l’appellation Astronomie citoyenne à Saint-Pascal, afin de partager leur passion et leur fascination pour le ciel et ses objets célestes avec la population.

Pour mettre leur projet sur pied, ils sont accompagnés par l’organisme d’interprétation scientifique Aster de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, et la Ville de Saint-Pascal s’est également impliquée. «Notre objectif principal est de faire vivre des émotions à monsieur et madame Tout-le-Monde qui aiment regarder dans le ciel et découvrir des choses. Nous pouvons leur montrer, avec des appareils très sophistiqués, les objets qui font partie du ciel rapproché et du ciel profond», explique Nicolas Gallant.

Il cite en exemple la galaxie d’Andromède que l’on peut voir à l’œil nu à partir de la Terre, même si elle située à 2,5 millions d’années-lumière. «J’aime voir l’émerveillement de la découverte dans les yeux des gens.»

Les quatre activités d’observation qui sont prévues au cours de l’été entre le 26 juin et le 14 aout au Camp Richelieu de Saint-Pascal seront agrémentées de prestations musicales, poétiques et multimédias. «Nous ne sommes pas un club, ni un organisme de vulgarisation, mais plutôt un comité de bénévoles», précise l’un des fondateurs.

Leur concept allie donc les cultures artistiques et scientifiques en un même projet, dans une ambiance qui se veut conviviale et familiale. Cet été, Nicolas Gallant et Luc Bouchard souhaitent mettre les bases d’une initiative qui se développera à plus long terme dans la région. Ils désirent tisser des liens et des partenariats avec des organismes liés à l’astronomie, aux arts et à la culture scientifique.

La première activité, appelée un «envol diurne», permettra aux personnes participantes de découvrir les taches solaires sur la surface du Soleil et de les observer. Elle est prévue le 26 juin à partir de 13 h. De plus, deux soirées d’observation des Perséides seront organisées à la mi-aout à Saint-Pascal et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Elles sont toutes gratuites et ouvertes à la population.

Par ailleurs, deux autres bénévoles sont recherchés afin de compléter le comité bénévole d’Astronomie citoyenne à Saint-Pascal. Les détails seront disponibles prochainement sur le site web de la Ville de Saint-Pascal.