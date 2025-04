La TREMBSL se réjouit du renouvellement du Fond régions et ruralité

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent se réjouit du renouvellement du Fonds régions et ruralité (FRR) avec une enveloppe annuelle de 277,5 M$ pour les cinq prochaines années.

Le FRR est un levier de développement fondamental pour la région du Bas-Saint-Laurent. En plus de soutenir les MRC dans leur mission de développement territorial, ce fonds permet la mise en place d’ententes sectorielles de développement pour répondre à des priorités régionales en collaboration avec les organismes et ministères. Les élus municipaux félicitent également le rehaussement du volet «Coopération et gouvernance municipale», qui répond à une demande formulée par la TREMBSL en 2024.

«Le FRR est un outil essentiel au développement de nos territoires. Il permet aux gouvernements de proximité de mettre en place des initiatives structurantes pour la vitalité de leurs territoires. Le rehaussement du financement de la coopération intermunicipale est très bien reçu au Bas-Saint-Laurent. Ce volet apporte un soutien de grande valeur pour les plus petites municipalités en milieu rural qui doivent collaborer pour mieux servir leurs communautés», exprime Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.

À PROPOS DE LA TREMBSL

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a été créée en mai 2019. Ce lieu de concertation regroupe les huit préfets et préfètes des MRC bas-laurentiennes et les 10 maires et mairesses des cités régionales ou des municipalités de centralité. La Table est l’interlocutrice politique privilégiée de toute une région auprès des gouvernements supérieurs, afin de promouvoir les priorités régionales.