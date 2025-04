Saint-Pascal lance un programme d’aide pour l’achat de produits d’hygiène durables

La Ville de Saint-Pascal annonce le lancement de son nouveau programme d'aide pour l'achat de produits d'hygiène durables. Ce programme, qui s'étendra jusqu’au 31 décembre 2027, vise à encourager les résidents à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement en privilégiant l'achat de produits lavables et réutilisables.

Le programme élargit son champ d'action à tous les types de produits d'hygiène personnelle durables. Les résidents de Saint-Pascal pourront bénéficier d'une aide financière pour l'achat de couches lavables pour bébés ainsi que de produits d'hygiène personnelle réutilisables tels que les coupes menstruelles, les serviettes menstruelles lavables, les culottes menstruelles lavables, et bien plus encore.

«Ce programme est une excellente opportunité pour nos citoyens de faire un geste concret pour l'environnement. En choisissant des produits d'hygiène durables, nous réduisons notre empreinte écologique et soutenons l'économie locale. C'est un petit changement qui peut avoir un grand impact», déclare la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau.

Les personnes admissibles au programme sont celles domiciliées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal. Les achats doivent être effectués dans un commerce ou chez un fabricant du Québec. Une enveloppe annuelle de 3000 $ est prévue pour ce programme, avec une aide financière équivalente à 60 % du coût total des achats (avant taxes) jusqu'à concurrence de 250 $ par personne pour les couches lavables et de 150 $ par personne pour les produits d'hygiène personnelle réutilisables.

Les demandes doivent être soumises via le formulaire disponible sur le site web de la Ville, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, telles qu'une preuve de domicile et une facture.

Pour plus d'informations sur le programme et pour accéder au formulaire de demande, il est possible de visiter le site web de la Ville de Saint-Pascal.